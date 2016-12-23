В Москве Artplay существует больше 10 лет, его концепция строится на коллаборации художников, архитекторов и дизайнеров. Это важнейшая составляющая нашей московской площадки, но также мы серьезно занимаемся выставочной деятельностью. У нас есть несколько залов, в которых проходят выставки современного искусства, а иногда и классического и разнообразная параллельная программа, например, ярмарки и концерты. Плюс мы готовим мультимедийные проекты, за которые отвечает дочерняя компания Artplay Media.

Теперь нам удалось приехать в Петербург. Нам неимоверно повезло: мы получили удивительную территорию, на которой сейчас открываем мультимедийную выставку о космосе, а параллельно продолжаем реновацию территории. Поскольку в основе нашей компании любовь и очень бережное отношение к архитектуре, мы постараемся сохранить все, что возможно.

В дальнейшем площадку мы планируем развивать по той же логике, что и московский Artplay, но с учетом специфики Петербурга. Часть нашей команды — это петербургские ребята, и они активно корректируют наши планы, потому что у каждого города свои предпочтения, да и свой набор арендаторов. Здесь сто процентов будут происходить мультимедийные выставки, здесь будут ярмарки, будут всевозможные мероприятия, связанные с дизайном и архитектурой. Мы постараемся максимально наполнить эту площадку, сделать ее дружелюбной. Мне кажется, это здорово, что у нас есть такие большие площади, с высокими потолками и при этом крытые, думаю, учитывая погоду в Петербурге, это очень актуально.

Говорить о конкретных сроках освоения пространства пока трудно. Сейчас мы заканчиваем работы в первом корпусе и идем дальше. Думаю, что уже в январе приступим к расчистке исторических казарм Новочеркасского полка, которые тоже со временем станут частью кластера. Мы стараемся делать все максимально быстро, уже сейчас к нам начинают заезжать первые арендаторы. Их мы подбираем тематически. У нас есть определенные ограничения по аренде: нам очень важно, чтобы люди, которые снимают помещение, чувствовали себя в своей среде. В первую очередь Artplay рассчитан на архитектурные бюро и дизайнеров, в том числе тех, кто делает одежду и мебель. Нужно сказать, что в Петербурге по сравнению с Москвой гораздо больше молодых ребят, которые делают что-то самостоятельно, — мы постараемся это учесть.