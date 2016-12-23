МестоКак устроен Artplay в Петербурге
The Village побывал в центре дизайна, который открылся в здании бывшего Центрального конструкторского бюро машиностроения
В Петербурге на Красногвардейской площади заработал центр дизайна Artplay, который должен стать крупнейшим креативным кластером в городе. Его старший брат более 10 лет активно развивается в Москве — во многом поэтому компания «Тандем-Эстейт», которой принадлежит здание бывшего Центрального конструкторского бюро машиностроения, пригласила команду центра осваивать доставшуюся им гигантскую промышленную территорию. Темп реализации проекта впечатляет: меньше чем за полгода удалось реконструировать один из больших цехов, несколько залов поменьше, а также подготовить к открытию часть корпуса, предназначенного для аренды. The Village рассказывает, как устроен Artplay на Охте.
Концепция
Подобно московскому кластеру петербургский будет поделен на две взаимодополняющие функциональные зоны. Первая, общественная, будет состоять из выставочных, образовательных и концертных площадок, хобби-центра, а также различных магазинов и кафе. Вторая, деловая, будет отдана под офисы дизайнеров, архитектурных студий, модельеров и других креативных организаций. Сейчас организаторы рассматривают заявки от потенциальных арендаторов. Планируется, что первые из них начнут работать в новом пространстве уже в феврале.
Центр дизайна Artplay
Адрес: Красногвардейская пл., 3
Время работы: 11:00–21:00, по пятницам и субботам до 22:00
Стоимость посещения выставки: 450–500 рублей
Выставочно-презентационный зал
Пока центральным пространством кластера стал выставочно-презентационный зал площадью 3 тысячи квадратных метров, устроенный в одном из заводских цехов. В процессе реконструкции устроители постарались максимально сохранить индустриальную эстетику: нетронутыми остались балки перекрытий, бетонные стены, заводское остекление. Планируется, что в этом зале будут проходить дизайн-маркеты, фестивали еды, концерты, бизнес-форумы и спортивные мероприятия. Например, уже на следующей неделе здесь откроется новогодняя ярмарка.
Космос. Love
Также в кластере открыты два зала поменьше. Один из них предназначен для проведения мультимедийных выставок, созданием которых тоже занимается команда Artplay. Первым показывают проект «Космос. Love»: круговая проекция рассказывает об истории освоения космоса — от футуристических фантазий Малевича и Циолковского до полета Гагарина в космос и современных съемок космических пространств.
Во втором зале, будущая функция которого еще до конца не определена, пока устроили галерею неоновых объектов современных российских художников, тематически связанную с проектом про космос. Художник Миша Мост, например, сделал своеобразное панно со схематичным изображением условного мегаполиса, а Ростан Тавасиев — серию скульптурных объектов, которые по задумке должны олицетворять три этапа жизни человека: детство, зрелость и старость.
Spock café
За еду и напитки на территории кластера пока отвечает единственное кафе Spock, созданное командой «Бекицера» и бара Terminal. Организовать горячую кухню в нем было невозможно по техническим причинам, поэтому готовить здесь будут пока лишь сэндвичи, салаты и десерты. Есть несколько готовых позиций, кроме того и сэндвичи, и салаты можно собрать на свой вкус по принципу конструктора, добавив к горячему багету (40 рублей) любое количество дополнительных топпингов (20–60 рублей).
Будущее
По планам организаторов, развитие кластера будет проходить довольно быстро. В ближайшие месяцы заработает второй этаж с новыми событийными и выставочными площадками, в феврале начнется активное заселение первых арендаторов, а уже к концу следующего года планируется отреставрировать исторические корпуса казарм Новочеркасского полка, которые расположены за зданием конструкторского бюро. Кроме того, планируется, что со временем на территории Artplay должен появиться отель. Также не исключено, что именно здесь 23 февраля пройдет уже предварительно проанонсированное музыкальное событие, организацией которого занимаются команды Roots United и Present Perfect Festival.
В Москве Artplay существует больше 10 лет, его концепция строится на коллаборации художников, архитекторов и дизайнеров. Это важнейшая составляющая нашей московской площадки, но также мы серьезно занимаемся выставочной деятельностью. У нас есть несколько залов, в которых проходят выставки современного искусства, а иногда и классического и разнообразная параллельная программа, например, ярмарки и концерты. Плюс мы готовим мультимедийные проекты, за которые отвечает дочерняя компания Artplay Media.
Теперь нам удалось приехать в Петербург. Нам неимоверно повезло: мы получили удивительную территорию, на которой сейчас открываем мультимедийную выставку о космосе, а параллельно продолжаем реновацию территории. Поскольку в основе нашей компании любовь и очень бережное отношение к архитектуре, мы постараемся сохранить все, что возможно.
В дальнейшем площадку мы планируем развивать по той же логике, что и московский Artplay, но с учетом специфики Петербурга. Часть нашей команды — это петербургские ребята, и они активно корректируют наши планы, потому что у каждого города свои предпочтения, да и свой набор арендаторов. Здесь сто процентов будут происходить мультимедийные выставки, здесь будут ярмарки, будут всевозможные мероприятия, связанные с дизайном и архитектурой. Мы постараемся максимально наполнить эту площадку, сделать ее дружелюбной. Мне кажется, это здорово, что у нас есть такие большие площади, с высокими потолками и при этом крытые, думаю, учитывая погоду в Петербурге, это очень актуально.
Говорить о конкретных сроках освоения пространства пока трудно. Сейчас мы заканчиваем работы в первом корпусе и идем дальше. Думаю, что уже в январе приступим к расчистке исторических казарм Новочеркасского полка, которые тоже со временем станут частью кластера. Мы стараемся делать все максимально быстро, уже сейчас к нам начинают заезжать первые арендаторы. Их мы подбираем тематически. У нас есть определенные ограничения по аренде: нам очень важно, чтобы люди, которые снимают помещение, чувствовали себя в своей среде. В первую очередь Artplay рассчитан на архитектурные бюро и дизайнеров, в том числе тех, кто делает одежду и мебель. Нужно сказать, что в Петербурге по сравнению с Москвой гораздо больше молодых ребят, которые делают что-то самостоятельно, — мы постараемся это учесть.
Яша Мохначева-Яворская
куратор Artplay
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