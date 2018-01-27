История с самоубийством не повлияла на распад группы. Повлияла скорее наша с ней реакция. Ева решила немного спрятаться и никак не комментировать трагедию, а я не мог это так оставить и давал комментарии СМИ, а также выложил пост в инстаграм. Ей мое поведение не понравилось.

О том, что проект закрыт, я узнал сегодня ночью из сториз в инстаграме Евы. Я до сих пор в каком-то шоке. Мягко говоря. Возможно, я звучу спокойно, но я не спокоен. В последние недели наши отношения ухудшались, и она несколько раз со мной окончательно прощалась. Я через это много раз проходил и в этот раз подустал.

Если коротко, то проект мог закрыться еще в мае, но я тогда сделал второй альбом, организовал тур, начал делать третий альбом, и все вроде было хорошо, но вскоре все опять пошло не в мою пользу, и мы стали хуже общаться. Думаю, каждый согласится, что проект и песни крутые, но работать над ними было очень тяжело. И для меня, и для нее.

В мае Ева сказала, что не хочет быть вместе, но предложила продолжать делать музыку. Я согласился. У нас было крутое лето, крутой тур — как сказка. Но нам физически было сложно работать. Я не хочу на кого-то гнать, но мы вкладывались в проект не одинаково. Желание продолжать было всегда, но баланса сил не было. У Евы график плотно забит школой, она живет в отдельном городке и не может выезжать. Я практически весь год находился в Израиле, но это не способствовало тому, чтобы мы больше работали.

В октябре Ева тоже хотела прекратить деятельность проекта. В тот раз я создал из двух наших черновиков песню “Звезды”, чтобы уладить конфликт, но песня Еве не понравилась, и она попросила ее удалить. В итоге, она ее же и выложила сейчас в прощальном посте в нашей группе вконтакте.

Я всегда пишу новые треки, а потом решаю, что пойдет в проект «Мы», а что нет. Я скидывал Еве новые песни, потому что хотел продолжать и добавить в них ее вокал. В ответ она предложила остановить проект и выпустить прощальный альбом. Мне это показалось глупым, и я решил выпустить альбом самостоятельно. Он вышел буквально час назад.

Как можно судить по названию нашей песни, слово «Возможно» это слово, которое я использую. Поэтому возможно, когда-нибудь мы с Евой снова будем в группе «Мы».