«Архитектурные излишества» с июля 2017 года стали не только любимым детищем, мы активно проводили офлайновые мероприятия (например, «Алкокраеведческие чтения»). У меня есть другие свои площадки, по совокупности они примерно равны «Излишествам», но там немного иная подача материала. Если не будет этого волшебного мессенджера, возникнет ощущение тлена и пустоты. Как цветочек, который только что расцвел, а ты его усиленно поливал.

Теоретически при наихудшем сценарии в сутки мы теряем 80–120 тысяч просмотров. Если Telegram, одну из последних нормальных площадок для самовыражения, закроют, мы не успеем бэкапнуть десятки контактов наших читателей, с которыми уже разговаривали про общие проекты. От Латинской Америки до Тулы. У «АИ» нет запасного аэродрома в виде Facebook или группы в VK. Пока многие медиа и проекты осваивали Telegram лишь как дополнительный инструмент, мы сразу взяли и пошли туда.

Но мы не полноценная редакция, а просто компания друзей с общими интересами, поэтому мы можем вообще ничего не постить два дня, а можем завалить ленту, если хотим. С рекламы мы ничего не потеряли, так как не ставили ее в эти сложные для нашей страны дни. Другие потери оценить сложно, вдруг прямо сейчас какой-то человек хочет прислать инфу про заброшенную усадьбу Сасовского района или попросить информационно помочь с защитой какого-нибудь дома?