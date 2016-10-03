В Высшей школе экономики появится факультет физики. Об этом The Village сообщили представители НИУ ВШЭ.

Первый набор на образовательные программы по физике в бакалавриат и в магистратуру пройдет в 2017 году. Деканом нового факультета станет доктор физико-математических наук Михаил Трунин, в 2007–2015 годах возглавлявший факультет общей и прикладной физики Московского физико-технического института.

Студенты и аспиранты смогут заниматься исследованиями не только в лабораториях Высшей школы экономики, но и в нескольких институтах РАН, которые откроют на новом факультете базовые кафедры.

Факультет создается в сотрудничестве с Институтом теоретической физики имени Л. Д. Ландау, Институтом физических проблем имени П. Л. Капицы, Институтом физики твердого тела, Институтом общей физики имени А. М. Прохорова, Институтом спектроскопии и Институтом космических исследований. Планируется, что в 2016–2018 годах на факультете начнут работать шесть базовых кафедр институтов РАН, а к 2020 году их число возрастет до восьми.