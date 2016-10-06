В высших учебных заведениях МЧС появятся курсы по истории и культуре православия. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Замглавы ведомства Леонид Беляев уже подписал указ о создании рабочей группы по реализации этого проекта совместно с представителями Русской православной церкви. Обсуждение «дорожной карты» по преподаванию этих дисциплин намечено на 11 октября.

РПЦ и МЧС начали активно сотрудничать еще в 2010 году. Тогда они заключили соглашение о взаимном обучении своих представителей. У священников и сестер милосердия появилась возможность проходить специальные курсы по работе в чрезвычайных ситуациях, а спасателям начали рассказывать о духовных основах героизма. С 2013 года церковные спасатели участвуют в ликвидации последствий крупных ЧС наравне с бригадами психологов экстренной помощи.