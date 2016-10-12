Эксперты Московского института открытого образования выяснили, что школьный курс «Основы православной культуры» стал гораздо популярнее с момента своего появления в 2012 году. Об этом пишет газета «Известия».

41 % родителей выбрали курс православия

для своих детей

«Можно точно сказать, что присутствует тенденция к увеличению частоты выбора модуля „Основы православной культуры“. По данным мониторинга Московского института открытого образования за 2016 год, „православие“ предпочел 41 % родителей», — рассказала заведующая международной кафедрой МИОО Елена Омельченко. Для сравнения: в 2012 году этот курс выбрали около 11 % родителей школьников.

Для изучения в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» можно выбрать курс по одной из основных религий или изучение светской этики. ОРКСЭ включает «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Какой именно модуль будет учить ребенок в школе, решают его родители на собрании.