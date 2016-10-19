В Москве до конца 2019 года появятся три школы, которые можно будет трансформировать в детские сады. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Здания появятся на Воротынской улице, владение 12, корпус 3 (район Куркино), а также в Южном Бутове — на улице Брусилова, дом 29, корпус 1 и на улице Адмирала Лазарева, дом 77. «Мы получим возможность трансформировать объекты в зависимости от потребности городской системы образования в блок начальных классов или дошкольное отделение. При этом необходимо обойтись минимальными затратами, без большого изменения проекта и дополнительного прохождения экспертизы», — рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарёв.

Работы по обустройству учреждений начнутся в 2017 году. Деньги на них выделят из городского бюджета.

Отмечается, что с 2015 года в Москве строятся детские сады — трансформеры, где групповое помещение и спальня разделены раздвижной перегородкой, а дети спят на раскладных кроватях. Как отмечают представители столичных властей, это позволяет увеличить комнату группы площадью 50 квадратных метров почти в два раза.