​В магазине «Город-Сад» проведут цикл лекций о правильном питании и спорте от представителей платформы «Тянись». Об этом The Village рассказали организаторы курса.

Лекции будут проходить в магазинах сети «Город-Сад». Всего в рамках курса запланированы 11 лекций. Первая пройдет в субботу, 22 октября, в магазине по адресу улица Большая Дмитровка, 16. Следующая лекция состоится 29 октября в магазине «Город-Сад» в Конькове.

На лекциях расскажут о пользе и правилах правильного питания, о том, как без вреда для психики перестроиться на правильное питание, подробно разберут, что такое белки, жиры и углеводы.

Посещение лекций бесплатно по регистрации.

«Город-Сад» — это магазин биопродуктов, цель которого показать москвичам, что здоровое питание может быть разнообразным и вкусным. Первый магазин сети находится в Патриаршем переулке, второй — на Профсоюзной улице и третий — на Большой Дмитровке.