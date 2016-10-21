Московское управление Федеральной антимонопольной службы признало незаконными майские рекомендации столичных властей закупать для младших классов учебники издательства «Просвещение». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Инициатором соответствующей проверки выступил председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По ее итогам ФАС пришла к выводу, что департамент образования Москвы нарушил антимонопольное законодательство. Теперь он должен отозвать свои рекомендации, отменить дополнительный заказ учебников «Просвещения» 136 столичными школами, а также провести новый допзаказ «без создания преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам».

Представитель департамента образования Мария Ермакова заявила, что письмо ФАС получено и предписания будут исполнены «в соответствии с письмом».

В издательстве «Просвещение» не стали комментировать ситуацию, указав, что «это тема департамента».

Издательство «Просвещение» является лидером московского рынка учебных пособий. По итогам 2015 года на его долю пришлись 93,2 % продаж. В 2014 году предприятие контролировало 50 % рынка, а в 2013-м — меньше 1 %. Среди миноритариев издательства значится бизнесмен Аркадий Ротенберг, входящий в так называемый близкий круг друзей президента России Владимира Путина.