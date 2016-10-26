Министерство образования и науки приняло решение снова вывести востоковедение в отдельную группу специальностей. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева, передает «Коммерсантъ».

«Я ценю все, что было сделано Минобрнауки до моего прихода, но нельзя уничтожать своими руками то, что было российским и мировым достоянием. Поэтому разговор в этом смысле должен быть закрыт, политически этот вопрос уже решен», — заявила Васильева.

В свою очередь, директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев отметил, что выделение востоковедения в отдельную специальность из группы политических наук и регионоведения может привести «к потере госаккредитации и контрольных цифр приема». Это, в частности, означает, что вузы не смогут гарантировать отсрочку от армии для студентов этого направления или выдавать диплом государственного образца.

Соболев также уточнил, что глава Минобрнауки может поручить решить эти вопросы «в ручном режиме», но даже при таком подходе на это уйдет «примерно полгода». Васильева в ответ на это заявила, что будет сделано все возможное для того, чтобы направление «получило все в полном объеме».

Востоковедение лишилось статуса отдельной специальности в 2013 году, когда Миноборнауки возглавлял Дмитрий Ливанов. Тогда эту дисциплину включили в группу «Политические науки и регионоведение».