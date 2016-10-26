Игру в шахматы могут ввести в качестве обязательного предмета во всех школах Москвы. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, передает информагентство «Москва».

«Программа „Шахматы в школе“ предполагает внедрение шахмат как обязательного предмета в общеобразовательных школах. Мы рассчитываем, что скоро в московских школах будут 100 % учащихся заниматься шахматами. Это один из шагов по достижению цифры в один миллиард играющих в шахматы на Земле к 2020 году», — заявил Илюмжинов.

Он также отметил, что занятия шахматами в школах обеспечат рост успеваемости и укрепление дисциплины.

Ранее министерство спорта Московской области предлагало внедрить шахматы в программу ГТО.