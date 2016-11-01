Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал, сколько в среднем получают учителя в Москве, отметив, что этот показатель увеличился более чем на 30 тысяч рублей за последние шесть лет. Слова Печатникова приводит информагентство «Москва».

76 200 рублей составляет средняя зарплата учителя в Москве

«Средняя зарплата учителя с 2010 года по третий квартал 2016 года увеличилась с 39 200 до 76 200 тысяч рублей», — заявил Печатников, добавив, что средняя заработная плата педагогических работников за тот же период выросла с 35 100 до 67 000 тысяч рублей.