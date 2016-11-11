Образовательный проект Headliner School запускает новый курс 16 ноября. Об этом The Village рассказали представители проекта.

Headliner дает знания в сферах продюсирования, продвижения, СММ и event-менеджмента. Занятия будут идти на площадке Rooftop University.

Курс продлится с 16 ноября по 17 декабря. В программе как открытые лекции, на которые может прийти каждый после регистрации, так и воркшопы только для учеников курса. Занятия будут проходить три-пять раз в неделю с 20:00 до 23:00 на Rooftop University. Каждый студент к концу учебы презентует свой проект: сайт, его социальные сети и план монетизации.

Со своими мастер-классами и лекциями здесь выступят ресторатор Аркадий Новиков, дизайнер Денис Симачев, генеральный продюсер Kinopoisk Film Market Илья Бачурин, режиссер Илья Найшуллер, креативный директор Departament Петр Иванов, управляющий директор бренда «Афиша» Варвара Мельникова и другие.

Подать заявку на курс можно на сайте школы. Там же можно изучить подробную программу учебы. Стоимость курса составляет 42 тысячи рублей. Участников будут отбирать по результатам собеседования. 14 ноября в 20:00 интересующиеся могут посетить день открытых дверей Headliner School. Вход по регистрации. Адрес проведения занятий: Берсеневская набережная, дом 8, строение 1.