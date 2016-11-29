Российская академия образования предприняла еще одну попытку ввести курс православной культуры для 1–11 классов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В июле 2016 года РАО уже отправляла программу школьного курса «Православная культура» на рассмотрение в Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию. К сентябрю ее отвергли. Однако уже спустя два месяца в РАО подготовили новую версию документа. Сейчас она находится на заочном голосовании в УМО. Оно продлится по 30 ноября. Эксперты, уже успевшие ознакомиться с программой, считают, что на этот раз ее одобрят.

Программа разбита на три блока — для младшей школы, средней и старшей — и относится к числу элективных курсов, между которыми распределяются 20–30 % учебного времени. Эти часы можно потратить на дополнительные занятия по основным предметам или ввести новые уроки. Предполагается, что в случае одобрения документа курс «Православная культура» станут массово вводить в школах по просьбам Минобрнауки и под давлением региональных епархий.

В блоке для начальной школы можно обнаружить такие темы, как: «Во что верят православные христиане», «Добро и зло в православной традиции» и «Христианская семья». В средней школе предмет представлен как культурологическими, так и сугубо религиозными темами. При этом к концу девятого класса ученик должен быть готов к «сознательному самоограничению в потреблении жизненных благ». Также он обязан знать названия семи Вселенских соборов и описывать принятые на них решения, ориентироваться в православном календаре и перечислять православные праздники, а также описывать виды церковных звонов и колоколов. В 10–11 классе предлагается вновь пройти программу 5–9 класса, но с еще большей детализацией.

Эксперты отмечают, что ситуация с утверждением курса «Православная культура» — это прецедент. «Это первый случай, когда федеральным экспертам предлагают дать оценку элективному курсу. Это как потребовать от учителей пользоваться едиными федеральными программами для всех школьных кружков — от кройки и шитья до робототехники. То есть конкретно этот курс почему-то очень важен для чиновников», — пояснил один из консультантов учебно-методического объединения.

Сейчас в четвертом классе изучается обязательный школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Он включает несколько модулей на выбор: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Какой из них выбрать для изучения, решают родители ребенка на собрании в школе.