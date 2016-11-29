В Москве в Международный день инвалидов, 3 декабря, вход в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина станет бесплатным для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает информагентство «Москва».

В музее организуют специальные экскурсии для глухонемых и слепых посетителей. Также на территории музея пройдут мастер-классы для семей с детьми-инвалидами.

Бесплатный вход в музей будет осуществляться при предъявлении документа об инвалидности.

Международный день инвалидов был утвержден Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году.