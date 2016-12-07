Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на Болонскую систему высшего образования, которая подразумевает четырехлетнее обучение в бакалавриате и два года в магистратуре. По мнению Садовничего, надо вернуться к пятилетнему обучению в вузах, передает ТАСС.

Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой переход на четырехлетнее образование в высшей школе… Я считаю, что мы должны учить пять лет, шесть лет, как сделали ведущие западные университеты Виктор Садовничий, ректор МГУ имени Ломоносова

По мнению ректора МГУ, в Европе образовательная система изначально иначе построена, а в России перенесли это четырехлетнее образование на высшую школу, и оно стало «очень общим». «Я считаю, что мы должны учить пять лет, шесть лет, как сделали ведущие западные университеты», — заключил Садовничий.