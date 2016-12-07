Власти России обсуждают создание технологической долины на базе 20–25 лучших вузов страны. Об этом со ссылкой на вице-премьера России Игоря Шувалова сообщает агентство «Прайм».

«Сейчас обсуждается с министерством образования и науки и с Минэкономразвития создание такого института — технологической долины при крупнейших университетах страны… Это касается лучших вузов страны, 20–25, наверное, университетов, которые должны научиться работать немного по-другому», — утверждает Шувалов.

В мае 2016 года «РБК» писало, что Игорь Шувалов может стать куратором проекта научно-исследователского и образовательного комплекса на базе МГУ, известного под названием «долина МГУ». Источники издания утверждали, что вуз отказался от плана министерства экономического развития, по которому землей для комплекса должна была управлять сторонняя компания, а не МГУ.

На проект расширения территории университета на 240 гектаров планируется выделить 1,7 миллиарда рублей. Там собираются построить 550 тысяч квадратных метров жилых домов, учебных корпусов и общежитий. Отмечалось также, что к строительству центра может быть причастна Катерина Тихонова.