Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщает «Петербургский дневник». Ведомство опиралось на решение Мирового суда 201-го участка в Петербурге, которое было принято месяц назад по итогам рассмотрения иска Рособрнадзора. Распоряжение о приостановлении лицензии было отдано 7 декабря, указано на сайте ведомства. Официальная реакция руководства университета будет озвучена в понедельник.

Весной 2016 года надзорное ведомство приостановило действие аккредитации Европейского университета. В октябре Рособрнадзор опубликовал сообщение о запрете Европейскому университету в Санкт-Петербурге принимать абитуриентов.

Тогда руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова рассказала The Village, что в университете знают о претензиях ведомства, а запрет на прием абитуриентов не скажется на работе университета.

Преподаватель Европейского университета Илья Утехин на своей странице в Facebook написал, что претензии к вузу являются частью тренда «централизации управления и закрытия мелких вузов, особенно частных».