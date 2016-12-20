В Москве пройдет курс подготовки экскурсоводов «Школа гида». Об этом The Village сообщили организаторы занятий, экскурсионный проект «Москва глазами инженера».

«Школа гида» включает в себя интенсивный курс лекций и семинаров по истории Москвы с московскими гидами и мастер-классы по публичной речи и методологии экскурсоведения.

Мастер-классы будут проводить опытные экскурсоводы, а также культурологи и краеведы, среди которых — Денис Ромодин и Паша Гнилорыбов из «Моспешком», Хельга Патаки из «Города наизнанку» и Айрат Багаутдинов из «Москва глазами инженера».

Обучение будет проводиться в двух форматах: мастерские и мастер-классы по работе с аудиторией и бизнесу в экскурсионной сфере. По итогам каждый участник под руководством мастера создаст свой маршрут и проведет его для коллег.

Курс рассчитан на полтора месяца. Занятия будут проходить с 24 января каждый вторник и пятницу в 19:00. Потоковые занятия организуют на площадке «Выход в город» — в особняке Нащокина в Гагаринском переулке.

Организация «Москва глазами инженера» проводит экскурсии, в которых сочетают москвоведение, историю архитектуры и теорию инженерии, причем о последней стараются рассказывать максимально доступно. Проект проводит экскурсии на ВДНХ, в метрополитене, на Московском центральном кольце и на «Красном Октябре».