Ассоциация учителей литературы и русского языка предложила ввести обязательный ЕГЭ по «Россиеведению». Об этом в интервью информагентству «Москва» сообщил председатель исполкома ассоциации, член Совета по русскому языку при президенте России Роман Дощинский.

По его словам, после 2020 года выпускников 11-х классов обяжут сдавать три обязательных экзамена — русский язык, математику и иностранный язык. В ассоциации считают, что нужно отменить обязательную сдачу иностранного языка и заменить его таким предметом, как «Россиеведение».

«Этот экзамен объединил бы знания наших обучающихся: во-первых, по истории, во-вторых, по географии, в-третьих, по художественной культуре, в-четвертых, по литературе. Это четыре наиболее слабых места в школьном преподавании, но ведь именно они и составляют основу гуманитарного образования», — пояснил Дощинский.

Кроме того, Дощинский поддержал отказ от тестовой части в ЕГЭ по литературе. «Очень рад тому, что наконец-то в литературе не будет никаких тестов, только развернутые ответы на вопросы. Это в большей мере соответствует самой природе литературы как культурного явления и как учебного предмета в школе», — заявил он.