Детей в России начнут учить финансовой грамотности на всех ступенях образования —от дошкольного до высшего, сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что новый образовательный курс министерство подготовило совместно с Цетробанком. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, финансовая грамотность становится «широкомасштабной полноценной программой». Для школ выпускаются соответствующие учебники, а учителя обществознания проходят специальную подготовку, чтобы рассказывать детям о финансовых инструментах.

В 2017 году уроки финансовой грамотности появятся в 500 школах.