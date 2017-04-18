Экспертный совет при Минобрнауки определил 22 вуза — победителей второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Об этом пишет «Коммерсант».

Отобранные вузы разделены на две категории по уровню финансирования. Первая группа из восьми университетов будет получать финансирование как из федерального, так и из региональных бюджетов. А вузы из второй группы могут рассчитывать на аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, но финансировать их будут за счет региональных бюджетов.

Теперь этим вузам нужно будет изменить кадровую политику, научиться выстраивать отношения с работодателями своих студентов и понять, как решить задачу создания популярного регионального бренда.

В первую группу вошли Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет имени П. Г. Демидова.

Во вторую категорию попали Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет имени Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет имени Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет имени Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

Ранее, в январе 2016, года статус опорных получили Костромской технологический, Тюменский нефтегазовый, Уфимский нефтяной технический и Сибирский аэрокосмический университеты, Донской, Волгоградский, Воронежский, Омский и Самарский технические университеты, а также Вятский государственный университет и Орловский университет имени Тургенева.