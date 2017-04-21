Перед ЕГЭ в московских школах выборочно установят «глушилки» сотовой связи. Об этом сообщает информагентство «Москва».

По словам руководителя регионального центра обработки информации столичного центра качества образования Андрея Постульгина, пока количество «глушилок» в пунктах проведения экзамена согласовывают. Также он напомнил, что учащиеся не смогут пронести с собой гаджеты, так как «с ними не пройти через рамки металлоискателя».

Ранее Госкомиссия по радиочастотам при Минкомсвязи разрешила установку блокираторов радиосигналов в местах проведения ЕГЭ. Вопреки прогнозам экспертов руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов пообещал, что «глушилки» в пунктах проведения экзамена не создадут помех для экстренных служб и близлежащих зданий.

Основной этап Единого государственного экзамена пройдет с 29 мая по 1 июля.