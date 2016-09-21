Финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых решила продать принадлежащие ей гостиницы Hilton Moscow Leningradskaya, «Holiday Inn Сущевский» и «Holiday Inn Лесная». Об этом сообщает агентство «РБК».

По данным издания, поиск новых владельцев ведется с конца августа — начала сентября. Сведения о претендентах на покупку гостиниц пока не раскрываются.

Мы готовы продать все и всегда: нефть, газ, уголь, золото, недвижимость и все другое, что у нас есть, — вопрос цены. Это и есть суть бизнеса: купить дешевле — продать дороже Михаил Гуцериев, совладелец финансовой группы «Сафмар»

В группе компаний CBRE уточняют, что первоначальная запрашиваемая цена за Hilton составляла около 191,1 миллиона долларов. Сами эксперты оценивают стоимость отеля почти втрое меньше — в 68,3 миллиона долларов. А за оба Holiday Inn они отдали бы от 91,7 до 103,9 миллиона долларов.

На гостиницы Hilton Moscow Leningradskaya, «Holiday Inn Сущевский» и «Holiday Inn Лесная» приходятся более 40 % номерного фонда, принадлежащего Гуцериевым. При этом все эти активы находятся в залоге в банке ВТБ. Предполагается, что их продажа позволит закрыть большую часть обязательств семьи перед кредитным учреждением. Кроме того, «Сафмар» может направить вырученные от сделки деньги на покупку новых объектов в сфере ретейла. В частности, ранее уже сообщалось об интересе группы к сети магазинов «Эльдорадо».