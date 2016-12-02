Московские власти пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью в третью волну освобождения улиц от потенциально опасных и незаконно возведенных построек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В столичной Госинспекции по недвижимости заявили, что владельцы 39 объектов из нового списка самостроя под снос уже уведомили власти о своем согласии на демонтаж: 33 постройки ликвидируют при содействии префектур, а еще шесть — силами самих собственников. Всего же в перечне значатся 43 объекта.

«Снос объектов, по которым не поступило заявлений на добровольный демонтаж, власти начнут с 5 декабря. В связи с тем, что объекты расположены в зоне жилой застройки, они будут демонтироваться в дневное время, по графику, утвержденному префектурами административных округов», — уточнил глава ведомства Сергей Шогуров.

Первая волна сноса самостроя в Москве прошла 8 февраля, а позже, 4 июня, в СМИ попал список объектов, которые также должны пойти под снос. Вторая волна демонтажа прошла в ночь с 28 на 29 августа — тогда снесли более 90 строений. О третьей волне сноса потенциально опасных построек объявили в октябре 2016 года.

За добровольный снос опасного объекта и прекращение права собственности владелец имеет право на получение компенсации в размере 55,5 тысячи рублей за каждый квадратный метр постройки. Если собственник не может самостоятельно снести объект до указанного срока, он может обратиться за помощью к городским властям. Тогда он получит компенсацию в размере 51 тысячи рублей. Выплаты осуществляются не позднее двух месяцев со дня соответствующего обращения.