Аспирант НИУ ВШЭ Дмитрий Чугунов выявил зависимость цен на квартиры от результатов ЕГЭ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Из его диссертации следует, что стоимость квартир увеличивается, если они оказываются расположены в домах вблизи школ, выпускники которых набрали больше баллов на госэкзаменах. Так, на северо-западе Москвы цена на такие объекты оказалась на 3 % выше, чем у аналогичных предложений, «приписанных» к обычным учебным заведениям. В денежном выражении это более 370 тысяч рублей в ценах 2014 года.

Предполагается, что такой же эффект наблюдается и в других крупных городах России. Причем в некоторых из них хорошая школа как важный социальный лифт может цениться чуть ли не выше, чем в столице. Сама же значимость фактора близости тех или иных учебных заведений подтверждается анализом объявлений о продаже жилья — в 92,7 % из них упоминается наличие рядом школ.

Использовать данные о результатах ЕГЭ для продвижения жилья в тех или иных районах с 2016 года стало сложнее. Рособрнадзор запретил школам публиковать детальную информацию о баллах учеников, поэтому теперь риелторам и потенциальным покупателям недвижимости придется доставать ее по неофициальным каналам.