В Москве выявили зависимость цен на квартиры от результатов ЕГЭ
Аспирант НИУ ВШЭ Дмитрий Чугунов выявил зависимость цен на квартиры от результатов ЕГЭ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Из его диссертации следует, что стоимость квартир увеличивается, если они оказываются расположены в домах вблизи школ, выпускники которых набрали больше баллов на госэкзаменах. Так, на северо-западе Москвы цена на такие объекты оказалась на 3 % выше, чем у аналогичных предложений, «приписанных» к обычным учебным заведениям. В денежном выражении это более 370 тысяч рублей в ценах 2014 года.
Предполагается, что такой же эффект наблюдается и в других крупных городах России. Причем в некоторых из них хорошая школа как важный социальный лифт может цениться чуть ли не выше, чем в столице. Сама же значимость фактора близости тех или иных учебных заведений подтверждается анализом объявлений о продаже жилья — в 92,7 % из них упоминается наличие рядом школ.
Использовать данные о результатах ЕГЭ для продвижения жилья в тех или иных районах с 2016 года стало сложнее. Рособрнадзор запретил школам публиковать детальную информацию о баллах учеников, поэтому теперь риелторам и потенциальным покупателям недвижимости придется доставать ее по неофициальным каналам.
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