За первый квартал 2017 года спрос на квартиры в пятиэтажках Москвы среди арендаторов сократился до 7 %, в конце прошлого года их доля составляла 15 %. Об этом The Village сообщили в департаменте аренды квартир «Инком-недвижимости».

В первом квартале 2016 года спрос на аренду квартир в этих домах составлял еще больше — 17 %. В компании резкое падение спроса связали с опасениями из-за предстоящего сноса зданий. Вместо них арендаторы предпочитают многоэтажные панельные дома и жилье современного экономкласса. Лидером по спросу на арендном рынке стали современные панельные и монолитные дома —их доля составила 60 %.

Количество сдаваемых квартир в хрущевках также сокращается. В конце 2016 года их доля составляла 34 %, по итогам первого квартала 2017 года — 27 %. Годом ранее пятиэтажки занимали 44 % от всего рынка аренды.