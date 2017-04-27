Московские власти пообещали, что пятиэтажки попадут в первую волну сноса по программе реновации, только если это решение поддержат 100 % жителей дома. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на префекта Северо-Западного округа столицы Алексея Пашкова.

В свою очередь префект Западного округа Алексей Александров рассказал, что если дом изначально не попал в программу реновации, но 80 % жителей выступят за его снос и расселение, то власти пересмотрят решение и включат здание в список. При этом в префектуре подчеркнули, что речь идет именно о собственниках квартир.

Ранее городские власти не могли дать четкого ответа о количестве голосов, необходимом для сноса домов по программе реновации. 19 апреля на встрече с жителями района Измайлово глава управы Венера Юмаева объявила, что для принятия решения о сносе домов понадобится поддержка 50 % жильцов плюс один голос. Глава управы Фили-Давыдково Сергей Галянин называл другой порог — в 80–90 % голосов.

