Реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале 2016 года сократились на 6,1 % — для третьего квартала это рекордный показатель с 1999 года. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Отмечается, что в августе и сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов) упали на 8,2 %. «Даже в период кризиса в 2009 году падение реальных располагаемых денежных доходов было несколько меньше, чем в текущем году: тогда реальные денежные доходы в III квартале сократились на 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишут авторы доклада. Такую ситуацию они объясняют продолжающимся падением реального размера назначенных пенсий.

Также в докладе РАНХиГС зафиксировано снижение уровня бедности (с 15,1 % до 14,6 %) по итогам первого полугодия. Несмотря на это, аналитики отмечают, что субъективная оценка людьми своего материального положения ухудшилась в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе проведенного академией опроса 29,1 % респондентов оценили свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое».

Вместе с тем в сентябре в целом по стране улучшилось эмоциональное восприятие экономической ситуации. 7,4 % респондентов ответили, что оно стало лучше (в августе так ответили 4,6 % респондентов), 37,4 % считают, что экономическое положение ухудшилось, а 7,8 % респондентов заявили, что уверены в полномасштабном экономическом кризисе.