Тверской районный суд Москвы после жалобы Роспотребнадзора на 90 дней приостановил работу супермаркета «Азбука вкуса» на Садовой-Триумфальной улице. Как сообщается на сайте столичного управления ведомства, причиной претензий стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Санитарно-техническое состояние всего складского помещения, размещенного в подвальном этаже здания, неудовлетворительное, стены покрыты плесенью, в результате чего не соблюдаются условия, необходимые для хранения пищевой продукции, установлен факт наличия летающих мух и мух на липких лентах», — уточняется в заявлении Роспотребнадзора. Отмечается, что такая ситуация «представляет угрозу для здоровья не только потребителей, но также и сотрудников магазина».

В отношении ООО «Городской супермаркет», которому принадлежит магазин, возбудили административное дело.