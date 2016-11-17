16 ноября в гостинице «Астория» в Санкт-Петербурге объявили лауреатов гастрономической премии Where to Eat. Шеф-поваром года признали Дмитрия Блинова (Duo Gastrobar и Tartarbar), сомелье года стал Дмитрий Фролов из «Мансарды», а премию «За вклад в развитие ресторанной культуры Петербурга» вручили ресторатору Араму Мнацаканову.

Лучшим рестораном города признали Il Lago dei Cigni. Признанный лучшим заведением Петербурга в прошлом году Duo Gastrobar опустился на шестое место в рейтинге.

Место

Ресторан

Место в прошлогоднем рейтинге

Il Lago dei Cigni

2

Probka

3

Percorso

6

Tartarbar

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«Кококо»

4

Duo Gastrobar

1

«Блок»

New

ЕМ

11

«Белка»

New

Hamlet + Jacks

New

С топ-50 лучших петербургских ресторанов можно ознакомиться на сайте премии Where to Eat.