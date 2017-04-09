В субботу, 8 апреля, в 22:16 между станциями «Кунцево» и «Фили» на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись электропоезд, который следовал по маршруту Москва — Усово, и двигавшийся следом за ним пассажирский поезд Москва — Брест.

Причиной аварии стало экстренное торможение электропоезда, которое водитель использовал, чтобы не наехать на человека. Следующий за пригородным пассажирский поезд Москва — Брест также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и поезда столкнулись.

В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона. Движение по железной дороге на участке, где произошла авария, временно остановили. После инцидента за медицинской помощью обратились 50 человек.

The Village публикует фотографии и видео с места происшествия, снятые с дрона.

фотографии и видео: Георгий Малец