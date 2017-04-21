В 2017 году должно завершиться благоустройство центральной части Москвы по программе «Моя улица». За лето власти планируют обновить участок от Долгоруковской улицы до Зубовской площади вместе с прилегающими скверами — то есть три четверти Садового кольца. Дизайн участка разрабатывают 12 российских и зарубежных бюро, среди которых — Snøhetta, Villes & Passages, Michel Desvigne, Latz + Partner и Rhizome group. The Village посмотрел, как «Моя улица» изменит центральную кольцевую магистраль.

Дарья Парамонова генеральный директор Strelka Architects Сначала проект предполагал гораздо больше пешеходных переходов. Но после мы решили, что вводить наземные переходы на такой интенсивной магистрали повсеместно пока рано, и часть убрали из проекта. В итоге тестовые переходы появятся на Зубовской площади, перед зданием РИА «Новостей», где также сделают светофор и дорожный карман, и на Земляном Валу, в районе Курского вокзала. Главная тема новой реконструкции Садового — это линейное озеленение тротуара вдоль дороги. Сейчас вдоль торгового центра «Атриум» стоит унылый забор, который защищает тротуар от машин. Теперь ограждения там уберут, вместо этого сделают чуть более высокий защитный борт у обочины и у «Атриума» высадят деревья. Под эстакадой у станции метро «Парк культуры» сделают временный скейт-парк, он будет выполнен из легких конструкций, а не из бетона, как планировалось изначально. В проекте мы пытались переосмыслить подэстакадные пространства, которые пока выполняют неприглядную и хозяйственную функцию, даже если эти места популярны у людей. Скейт-парк — это одно из наших предложений на тему того, что можно привнести в агрессивно-урбанистические площади. Если идея понравится, мы будем предлагать делать и торговые точки. Правда, пока это все попадает под большое количество запретов. У Самотёчной эстакады, например, большая стоянка спецтехники, которую мы пока физически не можем куда-то переместить.

Смоленский бульвар, проект Смоленский бульвар

Смоленский бульвар

По плану проектировщиков здесь в два ряда высадят линейные сады, которые создадут «буферную зону» между автомобильным движением и тротуаром. Пешеходную зону расширят, также создадут дублера к линейной парковке.

Внутренний двор по адресу Смоленский бульвар, дом 17, строение 1 находится между двумя важными узлами Садового кольца — Зубовской и Смоленской площадями. Его благоустроят российские архитекторы из бюро Kosmos. Здесь появятся два небольших симметричных сада со скамейками в глубине зелени.

Зубовский бульвар, проект

Зубовский бульвар

Сейчас бульвар является самым широким местом Садового кольца, с 16 автомобильными полосами. Далее движение сужается до 10 полос, из-за чего возникает «бутылочное горлышко». В проекте реконструкции на Зубовском бульваре количество полос тоже сократят до десяти. На свободном пространстве архитектурное бюро VEGA расширит пешеходную зону. Перед зданием агентства РИА «Новости» высадят более 40 деревьев.

В новом проекте на Зубовской площади разобьют ландшафтный парк. А французское бюро Villes & Passages создаст линейный бульвар.

Валовая улица, проект Валовая улица

Площадь перед «Музеоном», улицы Житная и Валовая

Площадь перед «Музеоном» архитекторы называют «стихийной», она соединяет потоки людей от парковки и автобусных остановок к главному входу. Новый проект предусматривает расширение здесь тротуаров до 13 метров, высадку полсотни деревьев и создание маленьких холмов-газонов. На месте сквера-пустыря на Житной разобьют парк с ландышами и березами и дорожками трех разных цветов, которые ведут в три разные зоны.

Станция метро «Добрынинская» и Серпуховская площадь

У метро «Добрынинская» англичане из бюро Gross.Max устроят большое пешеходное пространство с квадратными скамейками, дополнительным освещением и деревянной беседкой.

Зацепский Вал

Сейчас на четырех участках Зацепского Вала — четыре различных вида мощения, выделенные зонами отдыха, и зоны под размещение террас кафе. Архитекторы обещают воссоздать здесь «единый променад» и линейные сады вдоль проезжей части. Перед Бахрушинским музеем восстановят исторический палисадник.

Аллея перед «Атриумом», проект Аллея перед «Атриумом»

Земляной Вал, «Атриум» и Николоямская улица

Садовое кольцо, Курский вокзал и торгово-развлекательный центр «Атриум» образуют важный транспортно-пересадочный узел, который в проекте назван «знаковым». Тротуар здесь расширят на несколько метров, высадят деревья, создадут пространство под ресторанные веранды и отреставрируют ограду городской усадьбы Боткиных.

Согласно проекту нидерландского бюро Juurlink En Geluk и КБ «Стрелка», на Николоямской появится небольшая квадратная площадь. Голландцы придумали свой дизайн уличной мебели и предложили создать здесь веломастерскую.

По адресу улица Земляной Вал, 44 расположилось «потайное пространство» с лестницей в итальянском стиле. «Стрелка» предлагает разбить здесь дворик — специально для школьников (недалеко находится школа имени Чкалова). Стихийную парковку во дворике заменят на площадку с цветным асфальтом, кустарниками и цветами.

Площадь перед станцией метро «Красные Ворота», проект

Площадь станции метро «Красные Ворота»

Парковку перед входом в метро перенесут на прилегающие территории. А публичное пространство оформят холмами, которые станут обрамлением архитектурных памятников. Наземные переходы, которые сейчас там стихийные, сделают безопасными.

Сухаревская площадь

Благодаря немецким архитекторам Topotek улицу Сретенку можно будет перейти, не спускаясь в переход. После реконструкции здесь возникнут зоны отдыха. На площади также появятся зеленые холмы.

Улица Делегатская, проект Улица Делегатская

Садовая-Каретная и Садовая-Самотёчная улицы

Архитекторы поставили задачу сделать Садовую-Каретную улицу не просто транзитной, но и привлекательной для прогулок. Линейные сады также сформируют буферную зону между проезжей и пешеходной частью. На соседней Садовой-Самотёчной вместо парковки разобьют газон и посадят цветы и деревья.

Площадь перед Театром Образцова также озеленят. Кроме того, здесь сделают остановку туристических автобусов. На месте пересечения Лихова переулка и Садового кольца после реконструкции появится камерная зона отдыха и цветник.

Площадь в Лиховом переулке, проект Площадь в Лиховом переулке

Реализация

Реконструкция Садового кольца обойдется городу в 11,58 миллиарда рублей, но сами работы поделили на несколько сегментов. Блогер Иван Ёжиков обнаружил, что тендеры на реконструкцию разных сегментов выиграли две связанные между собой фирмы. В одних и тех же торгах участвовали компании «Техноконцепт» и «Агентство развития перспективных технологий», финансовым директором и членом совета директоров в которых значится Дарья Чугуй. Кроме того, в анкете тендерного комитета компании указали один контактный телефон.

Иван Ёжиков блогер Все контракты были подписаны, ответственные департаменты наплевали на огласку скандала. Подрядчики уже вышли на работы, по части сегментов реконструкции уже стоят ограждения. Официальные ответы от правоохранительных органов я пока не получил, прошло мало времени.

Кроме того, нужное свидетельство о допуске к строительным работам для «Техноконцепта» было оформлено всего за несколько дней до подачи документов на конкурс. Из этого блогер делает вывод, что компания не имеет опыта, который организаторы требуют от участников аукциона. Несмотря на это, «Техноконцепт» был допущен к торгам. Дарья Чугуй не смогла предоставить The Village оперативный комментарий.

Фотографии: КБ «Стрелка»