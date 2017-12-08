Власти объявили лауреатов конкурса «Московская реставрация». На участие в нем в 2017 году подали 100 заявок — рекордное количество за семь лет существования премии. Награды выдавали за лучшие проекты по сохранению объектов культурного наследия в разных категориях в зависимости от вида архитектуры.

The Village рассказывает, реставрацию каких зданий и памятников признали наиболее удачной, и показывает, как они теперь выглядят.

Городские усадьбы

Особняк усадьбы фон Рекк

Адрес: Пятницкая улица, дом 64, строение 1

Лучшим объектом реставрации 2017 года по итогам голосования на портале «Активный гражданин» выбрали особняк усадьбы фон Рекк, известный также как дом со львами. Дом появился на Пятницкой в 1897 году по заказу Вильгельмины Рекк — жены главы «Товарищества Никольских рядов» и основателя Московского торгово-строительного акционерного общества Якова Рекка. После прихода к власти большевиков особняк национализировали: в нем разместился Замоскворецкий райком партии. Затем помещения сдавали в аренду.

За пять лет внутренней реставрации здания обновили окна, двери и паркет, а также лепной гипсовый декор с золочением и серебрением и живопись.

Усадьба Остафьево

Адрес: поселение Рязановское, село Остафьево

Усадьба Остафьево в Щербинке, принадлежавшая князьям Вяземским, — один из немногих сохранившихся образцов подмосковной русской усадьбы конца XVIII — начала XIX века. Долгое время здесь жил автор «Истории государства Российского» Николай Карамзин.

Реставрация здесь началась еще в 2011 году. Над главным домом восстановили бельведер, который вернул архитектурному ансамблю дворцовый вид. Печи облицевали изразцами, а в помещениях воссоздали архитектурный декор. В овальном зале особняка обновили мрамор, правда, искусственный, и полуциркульное окно. Здание также приспособили для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, был восстановлен парк с беседкой «Храм Аполлона» и оборудован конференц-зал.

Дом в Денежном переулке

Адрес: Денежный пер., 13, стр. 1

В доме в Денежном переулке, построенном в 1887 году, жили купец Николай Боль и владелец одного из крупнейших музыкальных издательств в дореволюционной России Карл Гутхейль. После событий 1917 года в особняке расположилась организация «Новая Москва», а затем — коммунальные квартиры. В конце 80-х годов здание передали МИД. Через 20 лет особняк оказался в аварийном состоянии. Реконструкцию дома начали только в 2016 году: специалисты отремонтировали фасад, кровлю и полы, восстановили лепнину и отделку помещений, а также заменили проводку и систему вентиляции.

Флигель усадьбы купца Гусева и жилой дом купца Баулина

Адрес: ул. Большая Полянка, 65/74, стр. 3; ул. Николоямская, 52, стр. 1

Усадьбу на Большой Полянке построили в 1822 году для купца Марка Гусева. В середине XIX века здесь размещались чайный магазин, винный погреб и водочный завод, а в 1880 году — аптека Карла Феррейна. К 1999 году здание оказалось изношено на 58 %.

Дом же купца Николая Баулина на Николоямской улице в 2012 году и вовсе частично признали руинами. Из истории здания известно, что в его основании располагались каменные палаты с подвалом конца XVIII века. В 1860-х годах дом перешел к Николаю Баулину, который открыл поблизости фабрику по производству платков. Во времена СССР здание разделили на жилые квартиры. Теперь дому вернули историческую планировку со сводчатыми помещениями и парадную лестницу со ступенями из доломита.

Оба здания приспособили под современное использование по программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр».

Усадьба статского советника

Адрес: Петровский б-р, 8, стр. 2

Усадьбу на Петровском бульваре построили во второй половине XVIII века по заказу статского советника Евграфа Татищева. После Октябрьской революции главный дом стал поликлиникой, потом туда переехал НИИ рефлексотерапии. В ходе реконструкции воссоздали главную лестницу, цилиндрические своды и лепной декор, а также отреставрировали мраморные колонны здания.

Усадьба в Петроверигском переулке

Адрес: Петроверигский пер., 4, стр. 1, 2, 4

Городская усадьба, известная как бывший дом Петра Боткина, в 1803 году была литературным салоном, который посещали Карамзин, Жуковский и дядя Пушкина. Во время пожара 1812 года значительная часть усадьбы пострадала, а в 1832-м объект продали чаеторговцу Петру Боткину — именно при нем усадьба стала центром культурной и общественной жизни столицы. После революции дом национализировали: в то время тут преподавали курсы Коминтерна и вели подготовку личного состава Красной армии. Позднее усадьбу и вовсе превратили в детский сад. Реставрационные работы провели в главном доме и дополнительных корпусах.

Гражданская архитектура

Кокоревское подворье и Историческая библиотека

Адрес: Софийская наб., 34, стр. 1; Старосадский пер., 9, стр. 1

Кокоревское подворье — гостиница с магазинами и оптовыми складами — построено в начале 1860-х годов меценатом Василием Кокоревым. В ХХ веке здание передали оборонному ведомству, тогда же надстроили несколько этажей.

В ходе реставрации Государственной публичной исторической библиотеки специалисты восстановили фасад и внутренние помещения, а также обновили техническую базу библиотеки.

Культовое зодчество

Адрес: Донская пл., 1/3, стр. 20; ул. Рождественка, 20/8, стр. 16; поселение Краснопахорское, деревня Варварино

В этой категории премию присудили ансамблю Донского монастыря XVI–XIX века. Власти отметили реставрацию усыпальницы Голицыных, которая расположена в церкви Михаила Архангела. Также среди победителей оказались восстановленная колокольня в Рождественском монастыре и церковь Рождества Христова в Варварине.

Садово-парковое искусство и ландшафтная архитектура

Цветники ВДНХ и усадьба Нескучное

Адрес: пр-т Мира, 119; Ленинский пр-т, 20; ул. Крымский Вал, 9

Лучшими объектами садово-паркового искусства в этом году признали работу ландшафтных архитекторов и дизайнеров над цветочными партерами ВДНХ. Специалисты возродили цветники площадью 20 тысяч квадратных метров, украшавшие выставку в 1954 году.

Внимания также удостоился ансамбль усадьбы Нескучное — здесь восстановили два кирпичных и один каменный мост, перекинутые через большой овраг в первой трети XIX века.

Монументальное искусство

Памятники Пушкину и Горькому

Адрес: Пушкинская пл.; пл. Тверская Застава, 7, стр. 1

Памятник Пушкину создал Александр Опекушин в 1880 году. Реставрация скульптуры началась в апреле 2017 года — ее оградили на следующий день после прошедшей на Пушкинской площади акции против коррупции. При этом власти города подчеркнули, что в закрытии памятника сразу после митинга нет никакой политической подоплеки. Саму скульптуру очистили от пыли, сажи и копоти, удалили поверхностную мастиковку, закрывавшую неровности и дефекты металла, а на поверхность скульптуры нанесли специальный состав для выравнивания цвета и устранения бликов. Каменному Пушкину сохранили зеленый цвет и даже искусственно состарили.

Также в этом году на свое историческое место — на площадь Тверская Застава — вернулся памятник Максиму Горькому. Монумент установили в сквере напротив Белорусского вокзала еще в 1951 году, а в 2005-м решили перевезти в «Музеон» из-за изменения схемы движения на площади. Скульптуру отчистили от продуктов коррозии, воска и лакокрасочного покрытия. Также реставраторы устранили дефекты поверхности.

Археологическое наследие

Белый город и Китайгородская стена

Адреса: Хохловская пл.; ул. Варварка, 6

Фрагмент фундамента стены Белого города, которую в XVIII веке разбирали для строительства особняков, обнаружили десять лет назад и тогда же законсервировали. Кирпичная стена конца XVI века, крашенная белой известью, стала третьим крепостным сооружением после Кремля и Китай-города. В 2017 году на Хохловской площади устроили музей под открытым небом, поместив часть стены под стекло.

Еще одну древнюю стену XVI века — Китайгородскую — нашли при строительстве парка «Зарядье». Сейчас она представлена в подземном пространстве пешеходного перехода через Москворецкую набережную.

Промышленная архитектура

Адрес: ул. Вавилова, 9а

Окружную железную дорогу и здания станций, построенные в 1903–1908 годах в стиле московский модерн, начали реконструировать в 2012 году. К тому времени большая часть построек была утрачена. Среди оставшихся зданий восстановили двухэтажный вокзал на станции Воробьевы Горы и комплекс построек станции Канатчиково.

Фотографии: обложка: Ludvig14, Creative Commons (CC BY-SA 3.0), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – официальный сайт мэра Москвы