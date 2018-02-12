«Я в глубоком шоке. Придя сюда, я столкнулась со знакомой из соседнего подъезда. И выяснилось, что ей дают квартиру на 64 квадратных метра, а мне — на 58. При этом сейчас у нас квартиры одинаковой площади. Объяснить, почему так вышло, в департаменте мне не смогли. Квартиры внутри сделаны небрежно — замазки и затирки, это все понятно. В той квартире, которую мне дали, кухня сделана безобразно. Заходишь туда — и натыкаешься на какой-то выступ. Мальчик, который показывал нам квартиру, сказал: „Ну, купите какую-нибудь полочку и поставите специи“. Маленькая комната тоже с какими-то проемами, закоулками — не знаю, как это называется, но это очень неудобно. Ванная безобразная: если бы вы вошли, то я там уже не помещусь. Даже машинку некуда поставить. Мне сказали, мол, ставьте на кухню, сейчас так модно — но я не могу перекладывать грязное белье там, где я готовлю. Зато хорошая прихожая, она меня полностью устроила. Балкон на кухне тоже неплохой.

В другой квартире, которую мы смотрели, были хорошие комнаты, но плохие прихожая и кухня. Если бы эти две квартиры можно было совместить в одну, было бы здорово. Так что мы вышли в раздумьях. Моя знакомая живет с внуком и спросила, сколько стоит докупить еще одну комнату. Я посчитала, получается 2,5 миллиона рублей за 14 метров — это уму непостижимо.

Я голосовала против сноса, ничего хорошего от этого не ждала. Мне уже приходилось один раз переезжать: с площади Дзержинского (сейчас — Лубянка), когда там все расширяли. У меня окна выходили на 9-й подъезд Политехнического музея. Дом взрывали три дня, нас депортировали, как я говорю, сюда, в хрущевку. Поэтому менять шило на мыло мне не хочется».