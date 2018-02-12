ГалереяКак выглядит первый дом по программе реновации — и что говорят его потенциальные жильцы
У людей есть 90 дней, чтобы решить, заселяться туда или нет
В субботу, 10 февраля, жители двух пятиэтажек в Северном Измайлове (№ 3 и 5 по улице Константина Федина), осмотрели дом, в который их предлагают переселиться по программе реновации. Это 18-этажка на 5-й Парковой улице, 62б. Квартиры в доме уже отремонтированы (власти называют это «отделкой комфорткласса»), а территория вокруг него — благоустроена. The Village побывал у новостройки и обсудил с потенциальными жильцами первые впечатления о доме.
Фотографии и текст
Лев Левченко
Наталия Королева
жительница дома № 5 по улице Константина Федина
«Я в глубоком шоке. Придя сюда, я столкнулась со знакомой из соседнего подъезда. И выяснилось, что ей дают квартиру на 64 квадратных метра, а мне — на 58. При этом сейчас у нас квартиры одинаковой площади. Объяснить, почему так вышло, в департаменте мне не смогли. Квартиры внутри сделаны небрежно — замазки и затирки, это все понятно. В той квартире, которую мне дали, кухня сделана безобразно. Заходишь туда — и натыкаешься на какой-то выступ. Мальчик, который показывал нам квартиру, сказал: „Ну, купите какую-нибудь полочку и поставите специи“. Маленькая комната тоже с какими-то проемами, закоулками — не знаю, как это называется, но это очень неудобно. Ванная безобразная: если бы вы вошли, то я там уже не помещусь. Даже машинку некуда поставить. Мне сказали, мол, ставьте на кухню, сейчас так модно — но я не могу перекладывать грязное белье там, где я готовлю. Зато хорошая прихожая, она меня полностью устроила. Балкон на кухне тоже неплохой.
В другой квартире, которую мы смотрели, были хорошие комнаты, но плохие прихожая и кухня. Если бы эти две квартиры можно было совместить в одну, было бы здорово. Так что мы вышли в раздумьях. Моя знакомая живет с внуком и спросила, сколько стоит докупить еще одну комнату. Я посчитала, получается 2,5 миллиона рублей за 14 метров — это уму непостижимо.
Я голосовала против сноса, ничего хорошего от этого не ждала. Мне уже приходилось один раз переезжать: с площади Дзержинского (сейчас — Лубянка), когда там все расширяли. У меня окна выходили на 9-й подъезд Политехнического музея. Дом взрывали три дня, нас депортировали, как я говорю, сюда, в хрущевку. Поэтому менять шило на мыло мне не хочется».
Юлия Плеснина
жительница дома № 5 по улице Константина Федина
«Сейчас у нас двушка на пятом этаже, мы все собственники. По документам нам дают прекрасную квартиру на 17-м этаже — высоко, но это не главное. Площадь, опять же по документам, действительно больше, метров на 15. Но здесь указано, что все это — не „жилая площадь“, а „площадь жилого помещения“, а между двумя этими терминами есть большая разница.
В выданных нам бумагах не прописаны ни размер кухни, ни размеры комнат, ни каких-то еще помещений. Комнаты оказались меньше, чем у нас сейчас, но на сколько, мы точно пока не можем сказать. Нам не дали бумаги с метражом. Здесь даже простой рулетки ни у кого нет. Также перепутаны номера всех квартир. Мы должны смотреть 106-ю, но по факту нам показали 327-ю. Что будет оформлено в документах, вообще непонятно. Чтобы написать отказ, мы сами должны измерить площадь комнат, и нам должны показать другую. Но сейчас мы в полной растерянности.
Мы голосовали за снос, потому что наша хрущевочка совсем разваливалась. Нас и заливало, и балкон осыпался. Но мы думали, что в новых квартирах комнаты будут хотя бы такие же по площади, как у нас сейчас. Нам не нужны огромные кухня и коридоры. Балкон тоже маленький — гораздо меньше, чем у нас сейчас. Все остальное хорошо: ремонт свежий, потолки высокие — против этого не попрешь. Но нам нужны не потолки и не обои, нам нужны метры. Уезжать из большой хрущевки в маленькую новостройку мы не согласны. И хотя бы можно было показать все по-человечески, а не стоять в этих безумных очередях: ребята, ну XXI век, уже есть интернет и все что угодно».
Лидия Ибрагимовна
жительница дома № 3 по улице Константина Федина
«Квартиры хорошие. Площадь больше — нас это устраивает. Но мне не нравится второй этаж, потому что непонятно, что будет на первом. Если магазины, то у меня на втором этаже будут тараканы. А так все понравилось. Планировка неплохая: большие кухня и ванная, хоть и совмещенная, есть хотя бы, куда стиральную машинку поставить. Отделка хорошая: кругом плитка, ламинат, люстры даже висят. Плита мне не понравилась, замки тоже, но это исправимо».
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