Сотрудники «Вай Тая» не видят противоречия между внешним видом дома и тем, что внутри. «Когда в хорошем здании делается хорошее дело, то нет никакой дисгармонии, а есть гармония. А что еще могло бы быть в этом домике? Магазин продуктов? Ресторан с пивом? Сами подумайте, очевидно, что здесь должен быть спа-центр», — считает директор «Вай Тая» Ларисы Анч.

В часовне очень мало свободного места — все комнаты салона заставлены статуэтками, аромалампами, тканями, цветочками, поющими чашами, висюльками и другими украшениями. По словам Ларисы Анч, все предметы привезены из Таиланда.

Оттуда же приехали и пять массажисток, которым «Вай Тай» оплатил дорогу и проживание в России. Они впятером живут в съемной квартире около салона. Анч рассказывает, что массажисткам помогают с покупкой продуктов, а также проводят для них адаптационные тренинги и корпоративы. На работу в «Вай Тай» берут только девушек — они зарабатывают порядка 800 долларов плюс чаевые.

Многим массажисткам не нравится жить в России — около 30 % из них уезжают обратно спустя год, который они обязаны отработать по контракту. Еще 30 % возвращаются после второго или третьего года. Тайки считают москвичей бедными, потому что тут холодно, нет фруктов и солнца.