Новый срок Путина

Газета «Коммерсантъ» рассказала о выдвижении Владимира Путина на очередной президентский срок в два этапа. Предполагается, что в ноябре он впервые подтвердит, что готов участвовать в выборах, в формате, близком к ежегодной «Прямой линии». Юридически же выдвижение в президенты проведут «в самые поздние сроки», чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. При этом Кремль уже начал формировать новый список доверенных лиц Путина.

Выборы в Крыму

Европейский союз отказался признать прошедшие на территории Крыма выборы, так как считает эту территорию украинской. 10 сентября на полуострове выбирали муниципальных депутатов и недостающих членов Госсовета, а в Севастополе прошли выборы губернатора.

Сокращение пенсий

Минэкономразвития ожидает затяжного сокращения пенсий в реальном выражении. По данным ведомства, из-за отказа от индексации выплат работающим пенсионерам в 2018 году они уменьшатся на 0,7 %, а в последующие два года — еще на 0,6 %. Одновременно с этим стало известно, что за последние пять лет лишь четырем частным пенсионным фондам из топ-17 удалось обогнать накопленную инфляцию. В остальных деньги обесцениваются.

Ожирение россиян

Минздрав выяснил, что с 90-х годов в России стало вдвое больше детей с ожирением. Этот показатель колеблется от 5 до 8 % в зависимости от региона. В целом избыток массы тела и ожирение наблюдаются более чем у половины россиян.

Компенсации от Tele2

Абоненты Tele2, пострадавшие от сбоев в сети 6 и 7 сентября 2017 года, получат компенсацию в 50 рублей или скидку 25 % на абонентскую плату в случае пользования пакетными тарифами. Общее количество пострадавших клиентов оператор не раскрывает, но считает незначительным.

Новый фирменный стиль «Газпром-медиа»

Холдинг «Газпром-медиа» обновил логотип и фирменный стиль. Необходимость в ребрендинге объяснили расширением производства и усилением позиций на рынке. Работы велись около года при поддержке BBDO Branding.

Угроза блокировки Tor

Один из основателей браузера Tor Дэвид Гольдшлаг рассказал, что Роскомнадзор сможет частично заблокировать доступ к сервису. Он пояснил, что для обхода блокировок российские пользователи чаще всего подключаются к публичным узлам, IP-адреса которых находятся в общем доступе. Поэтому их и сайты в зоне .onion могут внести в черный список.

Робот «ВКонтакте» в космосе

В октябре на Международную космическую станцию отправят робота Спотти, созданного командами «ВКонтакте» и Роскосмоса. С его помощью пользователи соцсети смогут общаться с космонавтами и получать от них фото- и видео прямо с орбиты. Запуск робота на МКС покажут в прямом эфире в сообществе «#ВКосмосе».

Успехи «Оно»

«Оно» стало самым успешно стартовавшим хоррором в истории. За уик-энд фильм о пугающем детей клоуне Пеннивайзе только в США заработал 117,2 миллиона долларов. Аналитики предполагали, что сумма будет вдвое меньше.

Тизер «Пятидесяти оттенков свободы»

Студия Universal опубликовала первый тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы». В экранизации последней части трилогии «Пятьдесят оттенков» рассказывается о семейной жизни Анастейши Стил и Кристиана Грея.

Новый сингл Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон выпустил сингл «We Know Where You Fucking Live» со своего нового альбома «Heaven Upside Down». Релиз пластинки с 12 новыми треками намечен на 6 октября.

Нашествие андроидов на Москву

Первый канал покажет сериал о нашествии роботов на Москву. Над новым шоу «Лучше, чем люди», основанном на шведском проекте «Настоящие люди», работает компания Yellow, Black and White. Дата премьеры пока не разглашается.

обложка: YBW/Первый канал