Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: землетрясение в Мексике, слежка за россиянами, оздоровление Бинбанка, плюсы уличной наркоторговли, возвращение Сары Коннор и первый трейлер Tomb Raider.

Землетрясение в Мексике

К юго-востоку от Мехико произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Оно унесло жизни более 240 человек, включая как минимум 30 детей. В МИД заявили, что россияне в катастрофе не пострадали. При этом несколько российских дипломатов лишились жилья. Сейчас ведется разбор завалов и поисковые работы. Землетрясение произошло в тот же день, что и в 1985 году. Тогда жертвами стихии в Мексике стали около 10 тысяч человек.

Новые правила выдачи виз в США

Власти США ужесточили правила выдачи виз. Теперь получившие разрешение на въезд в страну граждане должны соблюдать заявленные ими цели поездки в течение трех, а не одного месяца, как это было раньше. Если в это время получатель визы изменит свои планы, например устроится на работу, заключит брак с гражданином США или пойдет учиться, то это будет расцениваться как «заведомая ложь» при подаче заявки. Повторно получить визу нарушителю, скорее всего, не удастся. Также его могут депортировать.

Решение ЕСПЧ по Беслану

Европейский суд по правам человека отказался пересмотреть свое решение о том, что российские власти должны выплатить около 3 миллионов евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. В Минюсте считают, что обвинение правоохранителей в «чрезмерном применении смертоносной силы» помешает дальнейшему предотвращению терактов.

Слежка за россиянами

На WikiLeaks опубликовали первый материал из серии о слежке в России. В нем рассказывается об основанной в 1992 году компании «Петер-Сервис» из Санкт-Петербурга. Судя по документам, она является одним из основных партнеров правительства и предоставляет провайдерам оборудование, которое собирает различную информацию о пользователях — например, записи телефонных звонков, сообщений, идентификаторов устройств (MAC и IMEI) и сетевых IP-адресов.

Оздоровление Бинбанка

Собственники Бинбанка обратились к Центробанку с просьбой о финансовом оздоровлении. Решение о санации и введении в компании временной администрации планируется принять в ближайшее время. Предполагается, что она пройдет через Фонд консолидации банковского сектора, так же как и в случае с «Открытием».

Голосование за выдуманного кандидата в президенты

На ближайших президентских выборах 18 % россиян готовы проголосовать за Андрея Семенова. Единственное, что им рассказали об этом кандидате при проведении опроса, — то, что его поддерживает действующий глава страны Владимир Путин. На самом деле это выдуманный претендент.

Плюсы уличного наркотрафика

Член Общественной палаты России Дмитрий Носов предложил вернуть наркоторговлю на улицы. «Я скажу такую страшную фразу: большая задача — вернуть наркотрафик из интернета обратно на улицу. Тогда можно будет этих наркоторговцев прямо за руки хватать. Искать их в виртуальном пространстве очень сложно», — заявил он. 22 сентября антинаркотический комитет определит план ближайших действий, в том числе по вопросам контроля платежных систем, электронных кошельков и номеров телефонов.

Обновление iOS

Apple выпустила обновленную версию iOS для обычных пользователей. В новой операционной системе для iPhone и iPad изменился центр управления, App Store и панель уведомлений. Также в iOS 11 можно редактировать Live Photo и скриншоты, записывать видео с экрана и устанавливать приложения с поддержкой дополненной реальности.

Возвращение Сары Коннор

Американская актриса Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в первых двух «Терминаторах», вернулась во франшизу. Она снимается в шестой части картины, которая станет прямым продолжением вышедшего в 1991 году «Судного дня».

«Есть 50–60-летние мужчины, которые на экране до сих пор убивают плохих парней, но нет такого же примера для женщин», — заявил создатель франшизы Джеймс Кэмерон, подчеркнув значимость героини Хэмилтон для развития образа сильной женщины в экшен-жанре.

Первый трейлер Tomb Raider

В Сети появился первый трейлер картины «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в роли вечной искательницы приключений. Это адаптация популярной игры о том, как дочь известного археолога, работающая курьером, отправляется в путешествие на поиски пропавшего без вести отца.

Новый клип Justice

Французский хаус-дуэт Justice выпустил видео на трек «Pleasure» в лайв-версии.

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