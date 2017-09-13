Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: число жертв урагана «Ирма», проблемы с распознаванием лица на iPhone X, обыск у ведущего «Немагии» и другие события.

Число жертв «Ирмы»

Число погибших от урагана «Ирма» в США выросло до 22 человек. Таким образом, общее число жертв урагана составило 55 человек. Пострадали жители Карибских островов, Южной Каролины, Флориды и Джорджии. Во Флориде около 4,4 миллиона человек остались без электричества, которое планируется восстановить только к 22 сентября.

Загрязнение воздуха российскими дипломатами

Служба по контролю качества воздуха в Сан-Франциско обвинила российских дипломатов в незаконном сжигании мусора в камине закрывшегося генконсульства, в результате чего над зданием поднимался черный дым. По мнению ведомства, в камине консульства оказались материалы, которые не разрешается жечь.

Распознавание лица на iPhone X

Во время вчерашней презентации Apple на новом iPhone X не сработала функция распознавания лица Face ID. Когда старший вице-президент компании по разработке программного обеспечения Крейг Федериги попытался разблокировать iPhone, на экране появилось предложение ввести цифровой пароль. Федериги пришлось сменить устройство для успешной демонстрации функции.

По данным The Verge, ситуация вряд ли свидетельствует о системной проблеме нового смартфона. Как пояснило издание, в целях безопасности на всех моделях iPhone запрашивается цифровой код после перезагрузки или в случае, когда смартфоны не использовались в течение нескольких часов.

The Village уже рассказывал о новинках от Apple и реакции твиттера на презентацию компании.

Блокировка «ВКонтакте» в Индии

Ряд индийских интернет-провайдеров временно заблокировал «ВКонтакте» из-за суицидальной игры «Синий кит». «Мы знаем, что там можно было поиграть в „Синего кита“ в прошлом, и на данный момент мы пытаемся удостовериться, не используется ли эта игра сейчас», — пояснил официальный представитель министерства электроники Индии.

Обыск у ведущего «Немагии»

В квартиру ведущего YouTube-канала «Немагия» Алексея Псковитина пришли с обысками по уголовному делу о клевете. По словам второго ведущего канала, Михаила Печерского, правоохранители «разворотили дверь» и «отключили электричество».

Ранее «Немагия» раскритиковала в своем ролике Олега Тинькова и принадлежащий ему Тинькофф банк, после чего бизнесмен подал на ведущих канала иск о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей.

Обновленные возможности Instagram

Instagram анонсировал новую функцию, позволяющую пересылать личные и чужие Stories через личные сообщения. При этом разрешение на пересылку историй незнакомцами можно отключить в настройках.

Stories продолжат самоуничтожаться в течение суток после создания и в личных сообщениях.

Новый клип Radiohead

Radiohead выпустили новое видео на композицию «Lift» с переиздания альбома «OK Computer». В течение четырех минут ролика Том Йорк путешествует в лифте с пакетами в руках.

Козловский в новом сезоне «Викингов»

Данила Козловский получил роль Вещего Олега в шестом сезоне сериала «Викинги». Предполагается, что герой Козловского будет противостоять последователям Рагнара Лодброка. Съемки нового сезона на 20 эпизодов стартуют осенью 2017 года в Ирландии.

обложка: AP/TASS