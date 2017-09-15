Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: новые альбомы Foo Fighters, «Пасош» и Godspeed You! Black Emperor, показания Евгения Касперского в США, анонс баттла Оксимирона с Дизастером, совместная фотография Поклонской и Учителя, трейлеры «Красного воробья» и «Салюта-7» и другие новости.

Новая ракета КНДР

Северная Корея запустила новую баллистическую ракету. Она достигла высоты 770 километров, пролетела 3,7 тысячи километров и упала в океан в 2 тысячах километров от острова Хоккайдо. Американские военные утверждают, что запуск не представлял угрозы для США и острова Гуам. Глава Южной Кореи принял решение о созыве совета нацбезопасности, а в ООН назначили экстренное собрание Совбеза. Власти США призвали мировое сообщество принять меры против КНДР и попросили Китай и Россию разработать конкретные шаги по сдерживанию Северной Кореи.

Это пятый запуск КНДР ракеты за последние 30 дней. В последний раз страна запустила ракету в сторону Японии 29 августа.

Коллаборация Рубчинского с «Мумий Троллем»

Российский дизайнер Гоша Рубчинский представил совместную коллекцию с группой «Мумий Тролль», приуроченную к 20-летнему юбилею ее дебютного альбома «Морская».

В лимитированную коллекцию включили свитшот и две футболки с обложкой альбома. Приобрести их можно в онлайн-магазине Dover Street Market и бутике Comme des Garçons в Сеуле. За сутки почти все вещи, кроме белых футболок, раскупили. Будет ли коллекция представлена в России, неизвестно.

Съемки лукбука проходили на острове Русский во Владивостоке. В них принимали участие дочери лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко.

Честный трейлер «вДудя»

На канале super_vhs опубликовали ролик, обыгрывающий шоу журналиста Юрия Дудя «вДудь».

Показания Евгения Касперского в США

Главе «Лаборатории Касперского» Евгению Касперскому предложили дать показания комитету по науке, космосу и технологиям Конгресса США по поводу продукции своей компании и рискам, которые она представляет для американских систем. Касперский согласился, но с одним условием — получения ускоренной визы.

Новый альбом «Пасош»

Группа «Пасош» опубликовала свой третий альбом «Каждый раз самый важный раз».

Ограничение гуманитарной поддержки Донбассу ради Крыма и Калининграда

Из проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы исключат гуманитарную поддержку «отдельным территориям России», под которыми подразумеваются Донецкая и Луганская области. Такое поручение дали Минфину по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября. Эти деньги планируется потратить на строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области.

Новый альбом Foo Fighters

Группа Foo Fighters выпустила свой новый альбом «Concrete and Gold», записанный при участии Джастина Тимберлейка и Пола Маккартни.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4681628">Concrete and Gold</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/36957">Foo Fighters</a> на Яндекс.Музыке

Дорогая ускоренная зарядка для новых айфонов

В новых моделях айфона iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus предусмотрена функция ускоренной зарядки, с помощью которой можно будет за полчаса зарядить аккумулятор до 50 %. Для того чтобы эта функция работала, придется купить кабель USB-C и подходящий для него блок питания. В России такая покупка обойдется в сумму не меньше 5 тысяч рублей: 1 490 рублей за кабель и от 3 590 до 5 790 рублей (в зависимости от мощности) за адаптер.

Новый альбом Godspeed You! Black Emperor

Канадская построк-группа Godspeed You! Black Emperor опубликовала на сайте радиостанции NPR свой новый альбом «Luciferian Towers» — за неделю до официального выхода. Послушать его можно по ссылке.

Шнобелевская премия 2017

В Гарвардском университете провели церемонию вручения очередных Шнобелевских премий, присуждаемых за самые абсурдные научные достижения. Премию мира в этом году вручили группе ученых из Швейцарии, доказавших, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду может помочь избавиться от храпа и способствовать комфортному сну, так как она укрепляет верхние дыхательные пути.

Премия по экономике досталась австралийцам Мэттью Роклоффу и Нэнси Грир, выяснившим, что игроки в казино начинают делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или другое опасное животное. По словам ученых, это происходит из-за того, что мозг человека ошибочно воспринимает нервное возбуждение как сигнал о везении.

Британец Джеймс Хиткоут получил премию по анатомии за исследование о том, что после 30 лет уши человека начинают увеличиваться по два миллиметра в десять лет.

Анонс баттла Оксимирона с Дизастером

На YouTube опубликовали анонс баттла Оксимирона с Дизастером, который считается одним из лучших американских баттл-рэперов. Он пройдет 15 октября в Лос-Анджелесе на площадке лиги King of The Dot.

Совместная фотография Поклонской и Учителя

В четверг ТАСС выложил в своем фейсбуке совместную фотографию депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Снимок сделали еще в начале лета. Почему его опубликовали только сейчас, в агентстве не объяснили.

Новый трейлер фильма «Салют-7»

Опубликован новый трейлер фильма «Салют-7» режиссера Клима Шипенко о первой в мире стыковке с неуправляемым объектом в космосе.

Новый фильм Ридли Скотта

Студия Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер фильма «Все деньги мира» Ридли Скотта о похищении внука Жан Пола Гетти, одного из первых долларовых миллиардеров.

Трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс

Вышел первый трейлер фильма «Красный воробей» о противостоянии русской разведчицы в исполнении Дженнифер Лоуренс и агента ЦРУ, которое затем перерастает в роман между ними. Фильм основан на одноименном романе Джейсона Мэттьюса.

Новый клип Татарки

Видеоблогер Ирина Смелая выпустила свой третий клип под псевдонимом Татарка.

обложка: AP/TASS