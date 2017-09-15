Утро в миреКоллаборация Рубчинского с «Мумий Троллем», новая ракета КНДР и честный трейлер «вДудя»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: новые альбомы Foo Fighters, «Пасош» и Godspeed You! Black Emperor, показания Евгения Касперского в США, анонс баттла Оксимирона с Дизастером, совместная фотография Поклонской и Учителя, трейлеры «Красного воробья» и «Салюта-7» и другие новости.
Новая ракета КНДР
Северная Корея запустила новую баллистическую ракету. Она достигла высоты 770 километров, пролетела 3,7 тысячи километров и упала в океан в 2 тысячах километров от острова Хоккайдо. Американские военные утверждают, что запуск не представлял угрозы для США и острова Гуам. Глава Южной Кореи принял решение о созыве совета нацбезопасности, а в ООН назначили экстренное собрание Совбеза. Власти США призвали мировое сообщество принять меры против КНДР и попросили Китай и Россию разработать конкретные шаги по сдерживанию Северной Кореи.
Это пятый запуск КНДР ракеты за последние 30 дней. В последний раз страна запустила ракету в сторону Японии 29 августа.
Коллаборация Рубчинского с «Мумий Троллем»
Российский дизайнер Гоша Рубчинский представил совместную коллекцию с группой «Мумий Тролль», приуроченную к 20-летнему юбилею ее дебютного альбома «Морская».
В лимитированную коллекцию включили свитшот и две футболки с обложкой альбома. Приобрести их можно в онлайн-магазине Dover Street Market и бутике Comme des Garçons в Сеуле. За сутки почти все вещи, кроме белых футболок, раскупили. Будет ли коллекция представлена в России, неизвестно.
Честный трейлер «вДудя»
На канале super_vhs опубликовали ролик, обыгрывающий шоу журналиста Юрия Дудя «вДудь».
Показания Евгения Касперского в США
Главе «Лаборатории Касперского» Евгению Касперскому предложили дать показания комитету по науке, космосу и технологиям Конгресса США по поводу продукции своей компании и рискам, которые она представляет для американских систем. Касперский согласился, но с одним условием — получения ускоренной визы.
Новый альбом «Пасош»
Группа «Пасош» опубликовала свой третий альбом «Каждый раз самый важный раз».
Ограничение гуманитарной поддержки Донбассу ради Крыма и Калининграда
Из проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы исключат гуманитарную поддержку «отдельным территориям России», под которыми подразумеваются Донецкая и Луганская области. Такое поручение дали Минфину по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября. Эти деньги планируется потратить на строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области.
Новый альбом Foo Fighters
Группа Foo Fighters выпустила свой новый альбом «Concrete and Gold», записанный при участии Джастина Тимберлейка и Пола Маккартни.
Дорогая ускоренная зарядка для новых айфонов
В новых моделях айфона iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus предусмотрена функция ускоренной зарядки, с помощью которой можно будет за полчаса зарядить аккумулятор до 50 %. Для того чтобы эта функция работала, придется купить кабель USB-C и подходящий для него блок питания. В России такая покупка обойдется в сумму не меньше 5 тысяч рублей: 1 490 рублей за кабель и от 3 590 до 5 790 рублей (в зависимости от мощности) за адаптер.
Новый альбом Godspeed You! Black Emperor
Канадская построк-группа Godspeed You! Black Emperor опубликовала на сайте радиостанции NPR свой новый альбом «Luciferian Towers» — за неделю до официального выхода. Послушать его можно по ссылке.
Шнобелевская премия 2017
В Гарвардском университете провели церемонию вручения очередных Шнобелевских премий, присуждаемых за самые абсурдные научные достижения. Премию мира в этом году вручили группе ученых из Швейцарии, доказавших, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду может помочь избавиться от храпа и способствовать комфортному сну, так как она укрепляет верхние дыхательные пути.
Премия по экономике досталась австралийцам Мэттью Роклоффу и Нэнси Грир, выяснившим, что игроки в казино начинают делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или другое опасное животное. По словам ученых, это происходит из-за того, что мозг человека ошибочно воспринимает нервное возбуждение как сигнал о везении.
Британец Джеймс Хиткоут получил премию по анатомии за исследование о том, что после 30 лет уши человека начинают увеличиваться по два миллиметра в десять лет.
Анонс баттла Оксимирона с Дизастером
На YouTube опубликовали анонс баттла Оксимирона с Дизастером, который считается одним из лучших американских баттл-рэперов. Он пройдет 15 октября в Лос-Анджелесе на площадке лиги King of The Dot.
Совместная фотография Поклонской и Учителя
В четверг ТАСС выложил в своем фейсбуке совместную фотографию депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Снимок сделали еще в начале лета. Почему его опубликовали только сейчас, в агентстве не объяснили.
Новый трейлер фильма «Салют-7»
Опубликован новый трейлер фильма «Салют-7» режиссера Клима Шипенко о первой в мире стыковке с неуправляемым объектом в космосе.
Новый фильм Ридли Скотта
Студия Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер фильма «Все деньги мира» Ридли Скотта о похищении внука Жан Пола Гетти, одного из первых долларовых миллиардеров.
Трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс
Вышел первый трейлер фильма «Красный воробей» о противостоянии русской разведчицы в исполнении Дженнифер Лоуренс и агента ЦРУ, которое затем перерастает в роман между ними. Фильм основан на одноименном романе Джейсона Мэттьюса.
Новый клип Татарки
Видеоблогер Ирина Смелая выпустила свой третий клип под псевдонимом Татарка.
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