Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры на уровне России и мира. В этом выпуске: увеличение сборов с операторов связи для развития Крыма, миллиард рублей на доплату к пенсии, сроки начала регистрации дронов, старт продаж обновленных камер Polaroid, уничтожение памятника отцам, бросающим детей, второй альбом Fink и другие новости.

Лауреаты «Эмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 69-я церемония вручения премий Американской телеакадемии «Эмми». В основных номинациях награды получили сериал «Рассказ служанки» и мини-сериал «Большая маленькая ложь».

Лучшим комедийным сериалом стал «Вице-президент». «Мир Дикого Запада», который соревновался за «Эмми» в 22 номинациях, остался без наград в главных категориях.

Рост акцизов на бензин

Правительство России дополнительно повысит акциз на топливо в 2018 году. Так, планируется повысить акциз в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и c 1 июля. По прогнозам экспертов, повышение акциза на топливо принесет бюджету дополнительно 55–60 миллиардов рублей.

При этом в правительстве, Минтрансе, Минфине и других профильных ведомствах не стали комментировать планы по повышению акциза, сославшись на то, что работа над проектом бюджета пока не закончена.

Увеличение сборов с операторов связи для развития Крыма

В правительстве планируют изыскать средства на программы по развитию Крыма и Калининградской области за счет увеличения сбора с операторов связи. В частности, власти хотят увеличить сбор в резерв универсального обслуживания. Сейчас туда все операторы отчисляют 1,2 % выручки от услуг связи.

Минфин, Минкомсвязь и ФАС проработают вопрос об увеличении отчислений операторов. На сколько вырастет сбор в резерв универсального обслуживания, пока не известно.

Пакет реформ для предвыборной кампании Путина

Для предвыборной кампании президента Владимира Путина начали готовить пакет реформ. Они будут направлены на борьбу с коррупцией, образование и здравоохранение. Также могут быть затронуты вопросы усиления позиций России в мире.

Уточняется, что выбрать именно эти темы решили на основании нескольких соцопросов.

Миллиард рублей на доплату к пенсии

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить семи регионам страны миллиард рублей на социальные доплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Средства распределят между семью регионами: Якутией, Коми, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, Архангельской и Московской областями. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек».

Сроки начала регистрации дронов

В Митрансе заявили, что регистрировать дроны начнут не раньше апреля 2018 года. Планируется, что порядок учета гражданских беспилотников согласуют и направят на утверждение в правительство в ноябре 2017 года.

В министерстве отметили, что процедура учета дронов будет единой по всей стране и не потребует дополнительных технических знаний и документации.

Старт продаж обновленных камер Polaroid

Компания Impossible Project начала продажи реплики камеры Polaroid с мгновенными фотографиями. Новинка получила название Polaroid Originals OneStep 2.

Публикация от Polaroid Originals (@polaroidoriginals_) Сен 16 2017 в 11:23 PDT

Стоить OneStep 2 будет 99 долларов, а пленка к ней — 16 долларов. Помимо выпуска новой камеры, Impossible Project будет производить пленки для старых Polaroid.

Уничтожение памятника отцам, бросающим детей

На Урале неизвестные разбили памятник отцам, бросающим детей. Его установили менее чем за сутки до уничтожения.

Второй альбом Fink

Фин Гринолл выпустил второй альбом под названием «Resurgam».

обложка: AP/TASS