Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: бюджет на убийство лидера Северной Кореи, запуск радио Arzamas и выступление U2 в берлинском метро.

«Спасителя мира» купил принц

Покупателем картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» на аукционе Christieʼs за рекордные 450 миллионов долларов стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд. Имя члена королевской семьи оказалось настолько неизвестным, что представители аукциона после депозита в 100 миллионов долларов попросили его рассказать о происхождении денег. Он ответил, что получил доходы от работы с недвижимостью.

Госбюджет на убийство Ким Чен Ына

Правительство Южной Кореи заложило в оборонный бюджет на следующий год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. На тренировку и оснащение специального «отряда обезглавливания» северокорейского руководства потратят 310 тысяч долларов.

Радио Arzamas

Издание запустило приложение, в котором собраны все курсы Arzamas, а также новые подкасты и аудиоверсии текстов, опубликованных на сайте. Чтобы получить доступ ко всему содержимому и еженедельным обновлениям, нужно купить подписку.

Самые высокооплачиваемые музыканты

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года. Его возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный как Пафф Дэдди или Дидди. За год он заработал 130 миллионов долларов. Второе место в списке заняла Бейонсе (105 миллионов долларов), а третье — канадец Дрейк (94 миллиона долларов). На четвертом месте — The Weeknd, на пятом — группа Coldplay.

Telegram-канал Артемия Лебедева

Основатель «Студии Артемия Лебедева» завел канал в Telegram. За сутки на него подписались более 30 тысяч человек. Ранее на этой неделе дизайнер дал интервью Юрию Дудю.

Райан Рейнольдс сыграет Пикачу

Актер Райан Рейнольдс исполнит роль покемона Пикачу в фильме «Детектив Пикачу» по мотивам одноименной видеоигры, выпущенной в Японии в 2016 году. В ней Пикачу разговаривает и носит кепку Шерлока Холмса.

U2 в метро

Музыканты группы U2 Боно и Эдж дали импровизированный концерт в берлинском метро. Акцию приурочили к выходу нового альбома «Songs of Experience». Она прошла на линии городской подземки U2.

Трейлер драмы «Тебя никогда здесь не было»

В Сети появился новый трейлер драмы «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом в главной роли. Актер получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, а фильм наградили «Золотой пальмовой ветвью» за лучший сценарий.

Трейлер мультфильма «Мэари и цветок ведьмы»

В Сети появился англоязычный трейлер мультфильма «Мэари и цветок ведьмы», над которым работали бывшие сотрудники японской мультипликационной студии Ghibli.

Два новых трека Николаса Джаара

Музыкант Николас Джаар поделился двумя новыми композициями, которые не вошли в его последние альбомы.

Обложка: Film4 Productions / British Film Institute / Why Not Productions / Page 114