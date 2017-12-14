Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: просьба защитить Telegram, нарисованная самолетом елка, судьба сериала «Мистер Робот» и другие события.

Поддержка для Путина-самовыдвиженца

Кремль завершает формирование инициативной группы на случай участия Владимира Путина в выборах президента в качестве самовыдвиженца. Его должна поддержать инициативная группа, состоящая не менее чем из 500 человек. В группу могут войти представители трех думских партий, 100 сенаторов, а также члены Putin Team. Помимо активистов Общероссийского народного фронта, спортсменов и деятелей культуры, среди сторонников Путина могут оказаться и представители «Справедливой России». В этом случае эсеры не будут выдвигать в президенты Сергея Миронова. Этот вопрос «решен на 99 %», отметил собеседник «Ведомостей».

Просьба защитить Telegram

Правозащитная группа «Агора», представляющая интересы компании Telegram Messenger LLP, направила обращение в ООН с просьбой повлиять на ситуацию с претензиями ФСБ к мессенджеру. Документ рассмотрит спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе. Правозащитники просят рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

Несозревший конкурент

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о конкурентах президента: «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина, даже близко».

Сотовый оператор «Тинькоффа»

Банк «Тинькофф» запустил виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» — он функционирует на базе Tele2. Тарифы вводить не планируется: клиент сможет сам составить удобный для него план и выбрать необходимые опции. Так, например, 200 минут на звонки любых операторов, безлимитные соцсети и мессенджеры обойдутся в 267 рублей ежемесячно. Сейчас оператор действует в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти. В скором времени «Тинькофф Мобайл» появится и в других городах России.

97 центов на «Брекзит»

Российское «Агентство интернет-исследований», известное также как «фабрика троллей», потратило 97 центов на рекламные посты в фейсбуке перед референдумом о «Брекзите». По данным Facebook, за два месяца до голосования агентство разместило в соцсети три рекламных поста о миграции — в общей сложности их увидели 200 раз.

Номинанты на премию Гильдии киноактеров

Фильмы «Прочь», «Леди Бёрд», «Любовь — болезнь», «Ферма „Мадбаунд“» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» номинировали на премию Гильдии киноактеров США, вручение которой пройдет 21 января 2018 года. На звание лучшего актера претендуют Тимоти Шаламе, Джеймс Франко, Гари Олдман, Дензел Вашингтон и Дэниэл Калуя. Лучшими актрисами могут стать Джуди Денч, Салли Хокинс, Фрэнсис Макдорманд, Марго Робби, Сирша Ронан. Наибольшее количество номинаций — у картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Среди сериалов отдельного внимания удостоены «Игра престолов», «Корона», «Рассказ служанки», «Очень странные дела», «Это мы», «Черная комедия», «Умерь свой энтузиазм», «Вице-президент», «Оранжевый — хит сезона» и «Блеск».

Елка в небе

Немецкий самолет A380 во время испытаний нарисовал в небе новогоднюю елку.

Having completed its tree and ornaments, the @Airbus A380 test flight moves on to the traditional Christmas holding pattern over Denmark. https://t.co/CEadIGIll1 pic.twitter.com/tVfooN9qES — Flightradar24 (@flightradar24) 13 декабря 2017 г.

Эмодзи из селфи

Основатель сервиса для бронирования отелей «Островок» Сергей Фаге запустил приложение Mirror Emoji Keyboard. Оно создает персонализированные эмодзи из фотографий с помощью искусственного интеллекта. Проект представляет собой стороннюю клавиатуру для смартфона с кнопкой для превращения селфи в эмодзи. Пока что сервис находится на стадии бета-теста. Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Также сервис доступен в виде Telegram-бота.

Национальная музыкальная премия

Песню «Тает лед» «Грибов» признали песней года по версии Российской национальной музыкальной премии. Лучшим хип-хоп-исполнителем стал, как и в прошлом году, Баста, а лучшими поп-исполнителями — Alekseev, Loboda и группа «Би–2». Инструменталистом года стал Денис Мацуев, лучшей вокалисткой — Анна Нетребко, а композитором — Игорь Матвиенко. Жюри выбрало и поэта года — им стал Михаил Гуцериев за стихи «Сердце — дом для любви». Главным танцевальным хитом назвали песню «Вите надо выйти» Estradarada, а лучшим музыкальным видео — клипы «Как Челентано» Артура Пирожкова и «Так красиво» Сергея Лазарева.

Трейлер «Аннигиляции»

Paramount Pictures выпустила трейлер фильма «Аннигиляция» с Натали Портман и Оскаром Айзеком в главных ролях. Ранее стало известно, что фильм выйдет в прокат только на территории Канады, США и Китая, поскольку продюсеры посчитали картину об исследовании аномальной зоны слишком сложной и побоялись провала. Все остальные смогут посмотреть фильм на Netflix через 17 дней после премьеры, 23 февраля 2018 года.

Продление сериала «Мистер Робот»

Телеканал USA Network официально продлил психологический сериал «Мистер Робот» на четвертый сезон. Этим создатели решили не ограничиваться и сообщили также о планах на пятый сезон. Будут ли это два коротких сезона или полные, по десять эпизодов, пока неизвестно.

Новый клип MGMT

Американский дуэт MGMT выпустил клип на новую песню «When You Die». Их альбом «Little Dark Age» выходит в начале следующего года.

Трейлер фильма Клинта Иствуда

В Сеть выложили первый трейлер фильма Клинта Иствуда «15:17 на Париж» о реальных событиях, произошедших 21 августа 2015 года. Тогда весь мир наблюдал за предотвращением террористической атаки в скоростном поезде № 9364 тремя молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе. В главных ролях те самые мужчины, остановившие террориста. Картина завершает неофициальную трилогию об американских героях вслед за фильмами «Салли» и «Снайпер». Выход в российский прокат намечен на 15 февраля 2018 года.

обложка: «Централ Партнершип»