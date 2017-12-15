Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: продление санкций против России, отмена «сетевого нейтралитета» в США, Telegram-бот для искривления фотографий и другие события.

Пропущенная экзопланета

НАСА обнаружило восьмую экзопланету, которую астрономы не заметили в 2014 году. Она вращается вокруг звезды Kepler-90 на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от Земли. Открытие удалось сделать благодаря искусственному интеллекту Google.

Сравнение системы Kepler-90 и Солнечной системы. Изображение: НАСА

Продление санкций против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что у Евросоюза нет оснований отменять санкции в отношении России. «Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс», — пояснила она. Санкции собираются продлить на полгода в существующем виде без дополнений.

Отмена «сетевого нейтралитета» в США

В США отменили принцип «сетевого нейтралитета», который запрещал провайдерам блокировать какой-либо трафик или замедлять доступ к ресурсам конкурентов. Его приняли при администрации Барака Обамы в 2015 году. Теперь крупные американские интернет-компании смогут решать, к какому контенту получат доступ потребители.

«Нелюбовь» в шорт-листе «Оскара»

Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Всего в списке девять претендентов. Номинантов объявят 23 января 2018 года, а победителя — на церемонии вручения «Оскара» 4 марта.

Начало предвыборной агитации

Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года. За соответствующее решение проголосовали все 160 сенаторов. Постановление Совфеда будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря. С этого дня претенденты на пост главы страны смогут зарегистрироваться и начать агитацию.

Telegram-бот для искривления фотографий

Креативный директор «Детского мира» Вячеслав Кутеев опубликовал результаты работы бота DistortBot в Telegram. Алгоритм обрабатывает полученные фотографии с заданной степенью искривления.

Новый альбом Эминема

В Сети появился новый альбом Эминема «Revival».

Лучшая песня 2017 года

Песня Селены Гомес «Bad Liar» стала лучшей композицией 2017 года по версии журнала Billboard. На втором месте — «Bodak Yellow» певицы Карди Би, а на третьем — композиция «Slide» Келвина Харриса и Фрэнка Оушена.

Вторая часть интервью Оксимирона

В Сети появилась вторая часть интервью рэпера Оксимирона на VladTV. Всего будет шесть частей.

Если вы пропустили первую часть, то вот она.

ОБЛОЖКА: VladTV