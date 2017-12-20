Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: ООН против присоединение Крыма, риск остановки нефтяных скважин, распознавание лиц в Facebook, первый трейлер «8 подруг Оушена» и другие новости.

ООН против присоединения Крыма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, где Россия названа «оккупирующей державой» из-за присоединение Крыма. Страну также обвинили в «незаконном установлении законов, юрисдикции и управления» в Крыму и осудили за нарушение прав человека на полуострове.

Новые обязанности иностранных СМИ

Иностранные СМИ обяжут в течение месяца со дня признания иноагентами учреждать российское юридическое лицо для дальнейшего распространения своих материалов. Также СМИ должны будут маркировать свои материалы как иноагенты и внести соответствующий пункт в свои выходные данные. В противном случае их ожидает блокировка.

Распознавание лиц в Facebook

Facebook уведомит пользователя, что кто-то загрузил фотографию с ним, даже если человека не отметят на снимке. Для этого сервис будет использовать систему распознавания лиц. Она не сработает, только если фото защищено настройками приватности.

Риск остановки нефтяных скважин

Российский союз промышленников и предпринимателей предупредил, что из-за новых экологических требований в 2018 году могут не открыться до тысячи новых скважин. Еще около 4 тысяч остановят бурение. В результате потери составят около 20–30 миллионов тонн нефти, то есть 250–400 миллиардов рублей в год.

Суды для подростков

В России предложили создать суды, которые будут заниматься рассмотрением уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Необходимость создания таких судов объяснили тем, что подросток, впервые совершивший преступление, «часто нуждается не в репрессиях, а в воспитательных мерах».

Ошибка Маска

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по ошибке опубликовал в Twitter свой номер телефона. Твит с номером был быстро удален.

Oops: Tesla's Elon Musk appears to accidentally tweet his personal cell phone number to his 16.7 million followers. The message looks like it was meant for Oculus CTO John Carmack. #TicTocNews (Note: reposted w/ correct title.) https://t.co/NbNnm2wL9i pic.twitter.com/1v7KvhFh0A — Anne Riley Moffat (@A_Riley17) December 19, 2017

Главные игры 2017 года

Режиссер Малькольм Клок каждый год публикует ролики о главных играх прошедших 12 месяцев. В видео за 2017 год вошли Super Mario Odyssey, Call of Duty: World War 2 и Star Wars: Battlefront II, а также проекты инди-разработчиков — Cuphead и Observer.

Первый трейлер «8 подруг Оушена»

В Сети проявился первый трейлер фильма «8 подруг Оушена» — спин-оффа фильма «Одиннадцать друзей Оушена». В фильме снялись Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна и Хелена Бонем Картер. Фильм выйдет в прокат в июне 2018 года.

«Щелкунчик» от Disney

Disney выпустила первый трейлер фильма «Щелкунчик и Четыре королевства» режиссера Лассе Халльстрёма. Главную роль в картине сыграла Маккензи Фой. Также в фильме снялись Кира Найтли, Морган Фримен и Сергей Полунин.

Новый клип OQJAV

Московская группа OQJAV выпустила клип на песню «Линда» с мини-альбома «Предатель». Его сняла бывший художественный руководитель парка Горького Юлия Мельникова.

Обложка: Walt Disney