Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: новые обвинения от изменившего внешность Родченкова, холодное Солнце, умный город Сбербанка и другие новости.

Расследование крушения Ан-148

МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек, находившийся на борту. Операция перешла в стадию поисковой. Она продлится до семи дней. На месте крушения уже нашли второй «черный ящик».

Пока Следственный комитет изучает все возможные причины авиакатастрофы: «погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий». Версия теракта считается наименее вероятной, так как самолет разрушился не в воздухе, а от удара об землю. Проблемы в полете могли возникнуть из-за того, что Ан-148 не обрабатывали противообледенительной жидкостью.

Прокуратура против Вайнштейнов

Прокуратура Нью-Йорка сорвала сделку по продаже компании братьев Харви и Роберта Вайнштейн за полмиллиарда долларов. На них подали гражданский иск по итогам расследования о нарушении трудового законодательства и прав человека. «Любая продажа The Weinstein Company должна подразумевать компенсацию жертвам и гарантии сотрудникам в будущем, а также запрет на несправедливое обогащение преступников и тех, кто им потворствовал», — заявил прокурор.

Родченков — о допинговых медалях

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков заявил, что Россия получила пять из 13 золотых медалей Олимпиады в Сочи с помощью допинга. Речь идет про победы в биатлоне, лыжах, бобслее и скелетоне. По его словам, именно столько золотых медалей отделяли российскую сборную от США в неофициальном зачете сочинских Игр.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/FhEWfnImio — 60 Minutes (@60Minutes) 12 февраля 2018 г.

Перенос зимних каникул

В правительстве задумались о переносе зимних каникул у школьников. Чиновники хотят перевести их на гибкий график в зависимости от погоды, чтобы семьям удавалось застать настоящую снежную зиму. Предполагается, что это поможет популяризации горнолыжного спорта и развитию курортов Северного Кавказа.

Холодное Солнце

В связи с периодическими колебаниями солнечной активности к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым. По прогнозам американских астрономов, его температура может опуститься до Маундеровского минимума, зафиксированного в период за 1645–1715 годы. Этот отрезок в истории часто связывают с Малым ледниковым периодом.

Первая реакция Маска на запуск Tesla в космос

National Geographic рассказало о реакции Илона Маска на запуск электромобиля Tesla в космос. После того как ракету запустили, он произнес: «Черт возьми, эта штука взлетела». Затем Маск выбежал из центра управления на улицу, чтобы понаблюдать за полетом вместе с другими людьми. «Посмотрите на это, это же нереально», — делился своими впечатлениями глава SpaceX.

Умный город Сбербанка

За следующие десять лет Сбербанк и власти Москвы планируют реализовать проект умного города на территории Рублево-Архангельского. Строительство начнется уже в 2019 году. Сейчас создается SMART-лаборатория для проработки, тестирования и внедрения новейших технологий как в самом девелопменте, так и в управлении городским хозяйством и социальной инфраструктурой.

Клятва Гиппократа для ИИ-специалистов

Microsoft выпустила 151-страничный отчет о влиянии искусственного интеллекта на человечество, в котором предложила ввести аналог «клятвы Гиппократа» для программистов. Для нее уже сформулировали первые 20 пунктов, которые теперь обсудят крупнейшие IT-компании. Они согласились, что у специалистов по машинному обучению оказалась сила, которую становится сложно контролировать.

Второй альбом Дэвида Духовны

Дэвид Духовны, более известный по ролям в «Секретных материалах» и «Блудливой Калифорнии», выпустил свой второй студийный альбом — «Every Third Thought». Предыдущий — «Hell or Highwater» — вышел в 2015 году.

Новинка от The Wombats

Британская инди-рок-группа The Wombats представила новый альбом под названием «Beautiful People Will Ruin Your Life». В него вошли 11 треков.

Обложка: davidduchovny