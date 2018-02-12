Утро в миреРасследование крушения Ан-148, перенос зимних каникул и новый альбом Дэвида Духовны
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: новые обвинения от изменившего внешность Родченкова, холодное Солнце, умный город Сбербанка и другие новости.
Расследование крушения Ан-148
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек, находившийся на борту. Операция перешла в стадию поисковой. Она продлится до семи дней. На месте крушения уже нашли второй «черный ящик».
Пока Следственный комитет изучает все возможные причины авиакатастрофы: «погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий». Версия теракта считается наименее вероятной, так как самолет разрушился не в воздухе, а от удара об землю. Проблемы в полете могли возникнуть из-за того, что Ан-148 не обрабатывали противообледенительной жидкостью.
Прокуратура против Вайнштейнов
Прокуратура Нью-Йорка сорвала сделку по продаже компании братьев Харви и Роберта Вайнштейн за полмиллиарда долларов. На них подали гражданский иск по итогам расследования о нарушении трудового законодательства и прав человека. «Любая продажа The Weinstein Company должна подразумевать компенсацию жертвам и гарантии сотрудникам в будущем, а также запрет на несправедливое обогащение преступников и тех, кто им потворствовал», — заявил прокурор.
Родченков — о допинговых медалях
Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков заявил, что Россия получила пять из 13 золотых медалей Олимпиады в Сочи с помощью допинга. Речь идет про победы в биатлоне, лыжах, бобслее и скелетоне. По его словам, именно столько золотых медалей отделяли российскую сборную от США в неофициальном зачете сочинских Игр.
Перенос зимних каникул
В правительстве задумались о переносе зимних каникул у школьников. Чиновники хотят перевести их на гибкий график в зависимости от погоды, чтобы семьям удавалось застать настоящую снежную зиму. Предполагается, что это поможет популяризации горнолыжного спорта и развитию курортов Северного Кавказа.
Холодное Солнце
В связи с периодическими колебаниями солнечной активности к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым. По прогнозам американских астрономов, его температура может опуститься до Маундеровского минимума, зафиксированного в период за 1645–1715 годы. Этот отрезок в истории часто связывают с Малым ледниковым периодом.
Первая реакция Маска на запуск Tesla в космос
National Geographic рассказало о реакции Илона Маска на запуск электромобиля Tesla в космос. После того как ракету запустили, он произнес: «Черт возьми, эта штука взлетела». Затем Маск выбежал из центра управления на улицу, чтобы понаблюдать за полетом вместе с другими людьми. «Посмотрите на это, это же нереально», — делился своими впечатлениями глава SpaceX.
Умный город Сбербанка
За следующие десять лет Сбербанк и власти Москвы планируют реализовать проект умного города на территории Рублево-Архангельского. Строительство начнется уже в 2019 году. Сейчас создается SMART-лаборатория для проработки, тестирования и внедрения новейших технологий как в самом девелопменте, так и в управлении городским хозяйством и социальной инфраструктурой.
Клятва Гиппократа для ИИ-специалистов
Microsoft выпустила 151-страничный отчет о влиянии искусственного интеллекта на человечество, в котором предложила ввести аналог «клятвы Гиппократа» для программистов. Для нее уже сформулировали первые 20 пунктов, которые теперь обсудят крупнейшие IT-компании. Они согласились, что у специалистов по машинному обучению оказалась сила, которую становится сложно контролировать.
Второй альбом Дэвида Духовны
Дэвид Духовны, более известный по ролям в «Секретных материалах» и «Блудливой Калифорнии», выпустил свой второй студийный альбом — «Every Third Thought». Предыдущий — «Hell or Highwater» — вышел в 2015 году.
Новинка от The Wombats
Британская инди-рок-группа The Wombats представила новый альбом под названием «Beautiful People Will Ruin Your Life». В него вошли 11 треков.
Обложка: davidduchovny
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