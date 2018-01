Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: все оскорбления Трампа, поддельные фильмы с Николасом Кейджем, снятый на айфон хоррор Содерберга, скандинавский постапокалипсис от Netflix и другие события.

Сокращение производства iPhone X

Apple в два раза сократит производство iPhone X из-за низкого спроса в период рождественских праздников, пишет Nikkei со ссылкой на письмо корпорации производителям. Основной причиной такого решения издание называет высокие цены на смартфон, во многом связанные с технологией OLED. Низкие продажи могут привести к тому, что Apple временно откажется от OLED-экранов.

Оскорбления Трампа

Газета The New York Times представила инфографику с перечислением всех людей, организаций и стран, которых оскорбил Дональд Трамп с момента выдвижения в президенты в 2016 году. В список издания попали 426 оскорбленных, включая Снуп Догга, Мерил Стрип, Алека Болдуина, The Associated Press, сотрудников ФБР и страны Африки.

Рекордное число интернет-пользователей

В 2017 году число интернет-пользователей во всем мире увеличилось на 250 миллионов человек, впервые превысив отметку в 4 миллиарда. Самым быстрорастущим регионом стала Африка, где интернет-аудитория несколько лет подряд увеличивается минимум на 20 %.

Также за год увеличилось время, которое пользователи проводят в интернете. Среднемировой показатель составил около шесть часов в день. Россияне в среднем тратят на интернет почти 6,5 часа в день, из которых 2 часа и 19 минут приходятся на соцсети.

Россиянин — лауреат порно-«Оскара»

Петербуржец Алексей Маетный, снимающийся в порно под псевдонимом Маркус Дюпри, стал триумфатором прошедшей в Лос-Анджелесе премии AVN Awards, известной как порно-«Оскар». Российский актер получил статуэтки в четырех номинациях: за лучшую мужскую роль, лучшую анальную сцену, лучшую сцену с двойным проникновением и лучшую сцену с групповым сексом.

Публикация от Алексей Маетный🇷🇺 (@themarkusdupree) Янв 28, 2018 at 3:22 PST

В прошлом году Маетный завоевал свои первые две награды. Таким образом, в этом году он стал шестикратным обладателем премии AVN Awards. Прочитать о порнозвезде можно в его интервью «Фонтанке».

Отказ от расистского логотипа

Бейсбольный клуб «Кливленд Индианс» откажется от логотипа с индейцем из-за неоднократных обвинений в расизме. Логотип с вождем Ваху использовался с 1948 года. Глава Движения американских индейцев в штате Огайо Филлип Еньо приветствовал решение клуба, отметив, что название «Индианс» тоже необходимо изменить.

Аренда квартиры из шоу «вДудь»

На Avito появилось объявление о сдаче трехкомнатной квартиры в Петербурге, в которой рэпер Гнойный давал интервью Юрию Дудю. По словам владельца, «в квартире потрясающая позитивная и созидательная энергетика». Месячная аренда квартиры площадью 90 квадратных метров обойдется в 900 долларов.

Поддельные фильмы с Николасом Кейджем

Пользователи Reddit, научившие нейросеть менять лица знаменитостей в порно, решили использовать технологию, чтобы вставлять Николаса Кейджа в художественные фильмы, в которых он никогда не снимался. Кейдж уже успел заменить Шона Коннери, Харрисона Форда и даже Эми Адамс.

Шнуров — о слугах народа

Сергей Шнуров прочитал в инстаграме стихотворение с критикой священников и чиновников. Произведение заканчивается строчкой «Храни же, Боже, жирные их рожи».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 28, 2018 at 10:59 PST

Трейлер второго «Кикбоксера» с озвучкой из 90-х

«Медуза» опубликовала трейлер фильма «Кикбоксер: Возмездие» в озвучке Андрея Гаврилова — знаменитого переводчика боевиков 90-х годов. Гаврилов также озвучивал оригинального «Кикбоксера» 1989 года.

В съемках картины приняли участие Жан-Клод Ван Дамм, Майк Тайсон, Кристофер Ламберт, Роналдиньо и Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Горы в «Игре престолов».

Новый клип Моби

Моби представил клип на трек «Mere Anarchy» с альбома «Everything Was Beautiful and Nothing Hurt», релиз которого намечен на 2 марта.

Снятый на айфон хоррор Содерберга

В Сети появился трейлер хоррора «Не в себе» Стивена Содерберга. Картина снята за неделю на айфон, режиссер монтировал ее прямо на съемочной площадке.

Рубли в клипе Migos

Рэперы Migos выпустили клип на песню «Stir Fry», в котором они играют в покер на российские рубли. В ролике можно увидеть несколько купюр по 100 и 500 рублей.

Скандинавский постапокалипсис от Netflix

Netflix опубликовал тизер скандинавского сериала «Дождь», действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире, где вирус, распространяющийся через дождь, уничтожил почти все человечество.

