Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: гендерно нейтральный гимн Канады, возобновление съемок «Карточного домика», Невзоров у Дудя и другие новости.

Пропажа Telegram из App Store

Мессенджер Telegram пропал из магазина приложений Apple — как из российской, так и из американской версии. Причины его удаления неизвестны, но Павел Дуров обещает, что вскоре приложение вернется в App Store.

Minor issue, should be back soon. — Pavel Durov (@durov) February 1, 2018

«Гендерно нейтральный» гимн Канады

Сенат Канады принял закон о замене слов национального гимна на «гендерно нейтральные». В англоязычной версии гимна «O Canada» в строчке «True patriot love in all thy sons command» («Истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях») слова «thy sons» заменят на «of us».

Новые права таможенников

Сотрудники таможенных органов смогут останавливать машины в приграничных районах для выявления людей, провозящих санкционные товары. Такие поправки в Госдуму внесло правительство. Сейчас у таможенников нет такого права, поэтому им приходится привлекать к этой работе полицейских.

Борьба Twitter с российской пропагандой

Twitter разослал почти полутора миллионам пользователей уведомление о том, что они были подписаны или ретвитили посты с аккаунтов с российской пропагандой. Речь идет о 3 814 профилях, связанных с «Агентством интернет-исследований», также известным как «фабрика троллей».

«Формула-1» без грид-герлз

Новое руководство чемпионата «Формула-1» решило отказаться от грид-герлз — девушек, которые выводят автомобили на старт гонки. В правлении заявили, что просуществовавшая на протяжении десятилетий традиция «больше не соответствует видению ценностей бренда и сильно противоречит современным социальным нормам».

Возобновление съемок «Карточного домика»

Netflix возобновит съемки нового сезона сериала «Карточный домик» без исполнителя главной роли Кевина Спейси. Сюжет нового сезона расскажет об истории героини Робин Райт — она играет жену Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спейси. Дата выхода нового сезона сериала пока не называется.

Невзоров у Дудя

Очередным гостем шоу «вДудь» стал журналист и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров.

Клип со скрывающим боль Гарольдом

Инженер из Венгрии Арато Андраш, известный как «Гарольд, скрывающий боль» по многочисленным снимкам из фотостоков, снялся в клипе группы Cloud 9+ на песню с названием «Hide The Pain».

Продолжение «Простоквашино»

«Союзмультфильм» объявил, что продолжение мультсериала «Простоквашино» выйдет уже этой весной. Всего до 2020 года планируется выпустить 30 новых серий.

Хорошие новости от #Союзмультфильм. Продолжение мультфильма #Простоквашино выйдет уже весной 2018 года. Творческая команда сохранит атмосферу старой истории и привнесет в нее современные реалии. Всего в 2018-2020 планируется выпустить 30 новых серий. #золотаяколлекция #мультфильм pic.twitter.com/p5GFXyZL6a — Минкультуры России (@Culture_RF) January 31, 2018

Новый трейлер «Погружения»

Вышел новый трейлер фильма немецкого режиссера Вима Вендерса «Погружение» с Алисией Викандер и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях. Российская премьера запланирована на 1 марта.

Обложка: Cloud 9+