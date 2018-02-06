Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: секретные документы о теракте на Супербоуле, рекордное падение индекса Dow Jones, бурятская пародия на Azino 777 и другие события.

Секретные документы о теракте на Супербоуле

Телеканал CNN обнаружил в кармане кресла самолета в США секретные документы об обеспечении безопасности во время Суперкубка — турнира по американскому футболу, который прошел 4 февраля. Документы касались программы BioWatch по защите от биологических угроз. Ее участники изучали риски заражения посетителей соревнований сибирской язвой и определяли пути минимизации угрозы.

Россия против МОК

32 российских спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд. Они требуют отменить решение Международного олимпийского комитета о недопуске их на зимние Игры в Южной Корее. Слушания должны пройти в специальном филиале арбитража в Пхёнчхане 7 февраля.

Чрезвычайное положение на Мальдивах

На Мальдивах ввели 15-дневное чрезвычайное положение. Власти приняли такое решение на фоне усиливающегося политического кризиса. Его спровоцировал отказ главы республики Абдуллы Ямина выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных. Предполагается, что введение ЧП упростит задержание и арест оппозиционеров.

Обвал курса биткоина

Курс биткоина обвалился ниже 7 тысяч долларов. По итогам торгов 5 февраля стоимость криптовалюты снизилась на 15 % — с 8 270 до 6 955 долларов. Падение же за месяц составило почти 60 %.

Рекордное падение индекса Dow Jones

Промышленный индекс Dow Jones на торгах 5 февраля упал на 1 175 пунктов, что стало рекордным показателем за всю историю. В процентном отношении он уменьшился на 4,6 %. В JPMorgan Asset Management при этом заявили, что это снижение ожидаемо после большого роста в 2017 году. «Это как ребенок на вечеринке, который после торта и мороженого съедает еще и печенье, что приводит его к перееданию», — пояснил представитель компании Дэвид Келли.

Банкоматы на кассах магазинов

Платежные системы и банки тестируют систему, которая позволяет снимать деньги с карты на кассе магазина при помощи POS-терминалов. Сбербанк хочет запустить этот сервис во втором квартале 2018 года. Воспользоваться услугой смогут держатели карт Сбербанка только в тех магазинах, которые банк обслуживает сам.

Дети вместо грид-герлз

Вместо грид-герлз старт гонкам на «Формуле-1» будут давать дети — юниоры из картинга и младших гоночных серий. Их подбором займутся организаторы Гран-при, которые будут учитывать спортивные успехи начинающих гонщиков. Также планируется использовать принцип лотереи.

Сорокин с «НОСом»

Писатель Владимир Сорокин стал победителем литературной премии «НОС» за роман «Манарага». Он же ранее получил приз зрительских симпатий. Признание же критического сообщества заслужил Алексей Сальников за роман «Петровы в гриппе и вокруг него».

Бурятская пародия на Azino 777

В Сети появилась бурятская пародия на рекламу онлайн-казино Azino 777.

Трейлер новых «Мстителей»

В Сети появился русский ТВ-ролик фильма «Мстители: Война бесконечности». Картина должна выйти 3 мая.

Ремиксы The xx

Британская инди-поп-группа The xx представила сборник ремиксов, подготовленный специально для японского рынка. В него вошли десять треков.

Обложка: Marvel