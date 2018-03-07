Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: извинения Грудинина перед Собчак, новый фильм про Путина, наступление на Норвегию и другие события.

Крушение российского самолета в Сирии

В Сирии при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В результате крушения погибли 39 человек, включая 27 офицеров и генерал-майора Владимира Еремеева. Предварительной причиной случившегося называют техническую неисправность.

Самые опасные города мира

Эксперты составили рейтинг наиболее опасных городов мира 2017 года. Список возглавил мексиканский Лос-Кабос, где зафиксировали самый высокий уровень убийств — 111 случаев на каждые 100 тысяч человек. На втором месте оказалась столица Венесуэлы Каракас, а третье место занял Акапулько. Всего в рейтинге 50 городов, большинство из которых расположены в Латинской Америке. При этом лидерами по числу опасных городов стали Бразилия и Мексика (17 и 12 городов соответственно).

Отработка наступления на Норвегию

В разведывательной службе Норвегии сообщили, что в прошлом году Россия несколько раз отрабатывала наступательную операцию на королевство. По данным разведки, 24 марта российские бомбардировщики проводили тактические полеты в направлении города Вардё. Через два месяца россияне якобы вновь имитировали атаку, в этот раз на корабли НАТО. А спустя еще неделю тренировочными целями российских ВКС стали военные объекты в городе Будё.

Беспомощная Рыбка

Власти США сообщили, что пока не намерены помогать задержанной в Таиланде Насте Рыбке, которая заявила об имеющихся у нее доказательствах вмешательства России в американские выборы. Слова Рыбки в Госдепартаменте США назвали «довольно странной историей». «Если будет что-то интересное, о чем мы должны знать, тайские власти проинформируют нас об этом», — отметила представитель ведомства Хизер Нойерт.

Премии перед выборами

Преподаватели нескольких российских вузов сообщили о выплате повышенных зарплат и премий перед выборами. «Премия не перечисляется на карточку, а выдается налом в пакетике с выборным браслетиком и анкеткой-лотерейкой, которую надо бросить в ящик в УИКе 18 марта», — рассказал один из преподавателей.

Извинения Грудинина перед Собчак

Павел Грудинин вернулся на теледебаты, чтобы поздравить российских женщин и Ксению Собчак с наступающим 8 Марта. Кандидат в президенты от КПРФ напомнил, что во время прошлых дебатов Владимир Жириновский обидел Собчак и не извинился. К этой обиде, по словам Грудинина, причастны все мужчины-кандидаты, которые не отреагировали на слова лидера ЛДПР.

«От лица, я думаю, всех мужчин я хочу извиниться», — заявил Грудинин и вручил Собчак букет роз, после чего попрощался и ушел из студии. В ответ Жириновский обвинил кандидата от КПРФ в хамском поведении: «Вы тут занимаетесь дебатами, а этот цветочки подарил и пошел».

Ранее в программе «Время» на Первом канале рассказали о зарубежных счетах Грудинина, на одном из которых обнаружили более 5 килограммов золота. При этом ведущий Кирилл Клейменов решил сообщить, что амазонки использовали золото в лечебных целях, а «в полнолуние занимались специальными… ну, вы понимаете, практиками с золотыми слитками определенной формы». В этой связи Клейменов поинтересовался, какой формы слитки Грудинина.

Новый фильм про Путина

Владимир Соловьев снял очередной фильм про Владимира Путина. Картина под названием «Новый миропорядок» вскоре появится на страницах Соловьева во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». По словам помощника телеведущего Табриза Шахиди, фильм также покажут на телевидении, но уже после выборов.

Более года мы работали над фильмом Миропорядок 2018. В основе - ряд интервью с В.Путиным.Честный прямой разговор. Захватывающий.

Мои подписчики смогут увидеть наш фильм первыми. Совсем скоро на площадках

ВКОНТАКТЕ: https://t.co/wJJ7qZwLoH



ОДНОКЛАССНИКИ: https://t.co/UTV44vt3gr pic.twitter.com/Jakb4UiBck — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 марта 2018 г.

Алкогольная Coca-Cola

Компания Coca-Cola планирует впервые за 125 лет своего существования выпустить алкогольный напиток. Новый продукт с содержанием спирта около 3–8 % будет нацелен на японский рынок в категории «чжухай». Решение о выпуске спиртного в руководстве компании назвали историческим.

Клип «Ленинграда» про супергероиню

Группа «Ленинград» выпустила предпраздничный клип на песню «Не Париж» с Юлией Александровой в главной роли. Участие в ролике также принял Сергей Бурунов, ранее снявшийся в агитационном ролике про «гея на передержку». Режиссером видео выступил Павел Сидоров.

AR-динозавры

Создатели мобильных игр Ludia и NBCUniversal анонсировали запуск игры Jurassic World Alive в духе Pokémon Go. Игроки будут использовать основанную на местоположении технику для взаимодействия с виртуальными динозаврами в дополненной реальности. Новых динозавров можно будет открывать, размещая их на карте и собирая образцы ДНК.

Венера с протезами

В Париже на несколько известных скульптур с отломанными конечностями надели протезы. Новые руки появились в том числе у копии Венеры Милосской на станции метро «Лувр — Риволи». Акцию провела организация Handicap International в рамках благотворительной кампании #BodyCantWait в поддержку распространения протезов, сделанных с помощью 3D-печати.

Aujourd’hui pour la Vénus de Milo l’attente est finie. Elle a enfin reçu ses prothèses.



Dans le monde 100 millions de personnes attendent encore des prothèses ! #bodycantwait pic.twitter.com/ikVLRP5hrY — Handicap International France (@HI_france) 6 марта 2018 г.

Deux statues du parc des Tuileries attendaient leurs prothèses depuis trop longtemps, elles ont été appareillées #bodycantwait pic.twitter.com/Vxo4sg8gU3 — Handicap International France (@HI_france) 6 марта 2018 г.

Новые трейлеры

Студия Disney опубликовала тизер-трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном МакГрегором в главной роли. В картине режиссера Марка Форстера повзрослевший герой вновь встречает Винни-Пуха. Российская премьера ленты запланирована на 2 августа.

Тем временем Sony Pictures выпустила первый трейлер фильма по мотивам пьесы «Чайка» Антона Чехова, снятый режиссером Майклом Майером. Роль Нины исполнила трехкратная номинантка на «Оскар» Сирша Ронан. В американский прокат картина выйдет 11 мая.

Также Netflix представил трейлер фантастического сериала «Затерянные в космосе» — ремейка одноименного сериала 1965 года. Первый сезон появится в сервисе 13 апреля.

Наконец, Marvel Entertainment показала трейлер второго сезона сериала «Легион», премьера которого состоится 2 апреля.

Обложка: «Ленинград»